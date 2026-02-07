¡Atención! Los nueve departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Tal y como había anticipado la Dirección de Meteorología, el fin de semana se presenta con un clima caluroso, húmedo e inestable. Y si bien la máxima prevista para esta jornada es de 36°C, la sensación térmica ya supera los 38°C.

Las altas temperaturas, presentes desde las primeras horas del día, favorecen un ambiente marcadamente inestable, dice la Dirección de Meteorología, que prevé la formación de chaparrones en distintos puntos del país.

De hecho, la institución emitió en aviso meteorológico que anuncia lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

El aviso indica que la lluvia llegará a las siguientes zonas esta tarde: Sureste de Concepción, sureste y noreste de San Pedro, este de Guairá, centro y este de Caaguazú, este de Caazapá, este de Itapuá, Alto Paraná, este de Amambay, este y suroeste de Canindeyú.

En estos lugares se espera fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las primeras horas de la tarde.