Comunidad indígena de Choré pide muebles antes del inicio de las clases

La institución afectada es la escuela básica Ñu Apu’a 15.153 del distrito de Choré, que hasta el año pasado estaba funcionando desde el preescolar hasta el 8º grado con 75 alumnos; sin embargo, desde este año tienen previsto habilitar hasta el 9º grado, en los turnos mañana y tarde, señalaron los pobladores.

Aseveraron que uno de los principales inconvenientes en el local escolar tiene que ver con la falta de renovación de los muebles de los alumnos, atendiendo que en su mayoría ya han perdido su vida útil y ya no están en condiciones para ser utilizados en las aulas para el desarrollo de las clases, explicaron.

En ese contexto, el líder de la comunidad, Ceferiano Romero, comentó que la prioridad de los padres de familia en estos momentos es conseguir por lo menos 40 sillas con mesitas para antes del comienzo de las actividades académicas, con el propósito de evitar que los estudiantes estén utilizando pedazos de madera o cualquier otra cosa en las aulas, ya que no se dispone de suficiente comodidad, refirió.

Iniciar las clases con los nuevos pupitres

Agregó que la comunidad educativa tiene como principal objetivo comenzar las clases con los nuevos pupitres provistos, ya sea por el Ministerio de Educación, la Municipalidad o la Gobernación de San Pedro, teniendo en cuenta que todas estas instituciones están en conocimiento de esta necesidad, subrayó el dirigente.

“Nuestro principal reclamo consiste en este pedido, aunque también hay otras necesidades en nuestra escuela que faltan mejorar, entre ellas la construcción del cercado perimetral de la institución y algunos mantenimientos de la infraestructura edilicia del local educativo para que los estudiantes puedan estar cómodos y seguros”, enfatizó Romero.

Prioridad para este año

Sobre el caso, consultamos a la encargada de la Secretaría de Educación de la Gobernación de San Pedro, licenciada Liz Rodi, quien manifestó que el pedido de la escuela de Ñu Apu’a se encuentra entre las prioridades del gobierno departamental, pero que probablemente se estaría entregando entre los primeros meses de este año lectivo, respondió.