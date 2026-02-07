Nacionales
07 de febrero de 2026 - 01:20

Otra muerte en hospital público: enfermera fallece tras parto en Paraguarí y familia denuncia presunta negligencia médica

Fallece la enfermera Liliana Andrea Torres, de 36 años, y deja tres hijos huérfanos
PARAGUARÍ. Una licenciada en Enfermería que cumplía funciones en el Hospital Regional de esta ciudad falleció en la noche de ayer, cuatro días después de haber dado a luz por parto normal a un hijo varón. Los familiares denuncian una presunta negligencia médica y el caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público.

Por Emilce Ramírez

La fallecida fue identificada como Liliana Andrea Torres, de 36 años, domiciliada en el barrio Fracción Serranías de Paraguarí. Su cuerpo será trasladado a la morgue judicial de Asunción para la autopsia correspondiente, a fin de determinar con precisión la causa de la muerte.

La enfermera fallecida, Liliana Andrea Torres Franco, trabajaba en el Hospital Regional de Paraguarí.
La denuncia fue formulada ante la Comisaría Primera por su hermana, Ivanna Torres, quien relató que el pasado 3 de este mes, en horas de la tarde, Liliana dio a luz en el mencionado nosocomio y posteriormente recibió el alta médica.

La denunciante Ivanna Franco.
Sin embargo, ayer viernes, alrededor de las 10:00, regresó al hospital debido a fuertes dolores en el vientre y sangrado, por lo que fue sometida a una intervención quirúrgica. Según la denunciante, el procedimiento no habría tenido el resultado esperado, produciéndose posteriormente su fallecimiento.

Intervención fiscal

El asistente fiscal Anselmo Molinas informó que acudieron al hospital junto al médico forense Andrés Alvarenga, y que por disposición del fiscal de turno Alfredo Ramos Manzur, se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia. En el acta de defunción figura como causa preliminar un presunto shock hipovolémico, extremo que será confirmado o descartado tras los estudios forenses, señaló el funcionario del Ministerio Público.

La hermana de la víctima manifestó que hasta el momento ningún profesional de la salud brindó explicaciones claras sobre lo ocurrido y exigió justicia, señalando que la fallecida deja tres hijos huérfanos, uno de ellos con apenas cuatro días de nacido, además de otros dos de 9 y 12 años.

Familiares de la víctima exigen justicia y que se esclarezca el presunto hecho de negligencia médica.
Finalmente, lamentó que su hermana, quien se desempeñaba como enfermera en el mismo hospital, haya fallecido en circunstancias que calificó de “negligente”. Hasta ahora, no se han dado a conocer los nombres de los médicos que estuvieron a cargo de su atención desde el alta médica hasta su último ingreso al centro asistencial.