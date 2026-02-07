Otra muerte en hospital público: enfermera fallece tras parto en Paraguarí y familia denuncia presunta negligencia médica

La fallecida fue identificada como Liliana Andrea Torres, de 36 años, domiciliada en el barrio Fracción Serranías de Paraguarí. Su cuerpo será trasladado a la morgue judicial de Asunción para la autopsia correspondiente, a fin de determinar con precisión la causa de la muerte.

La denuncia fue formulada ante la Comisaría Primera por su hermana, Ivanna Torres, quien relató que el pasado 3 de este mes, en horas de la tarde, Liliana dio a luz en el mencionado nosocomio y posteriormente recibió el alta médica.

Sin embargo, ayer viernes, alrededor de las 10:00, regresó al hospital debido a fuertes dolores en el vientre y sangrado, por lo que fue sometida a una intervención quirúrgica. Según la denunciante, el procedimiento no habría tenido el resultado esperado, produciéndose posteriormente su fallecimiento.

Intervención fiscal

El asistente fiscal Anselmo Molinas informó que acudieron al hospital junto al médico forense Andrés Alvarenga, y que por disposición del fiscal de turno Alfredo Ramos Manzur, se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia. En el acta de defunción figura como causa preliminar un presunto shock hipovolémico, extremo que será confirmado o descartado tras los estudios forenses, señaló el funcionario del Ministerio Público.

La hermana de la víctima manifestó que hasta el momento ningún profesional de la salud brindó explicaciones claras sobre lo ocurrido y exigió justicia, señalando que la fallecida deja tres hijos huérfanos, uno de ellos con apenas cuatro días de nacido, además de otros dos de 9 y 12 años.

Finalmente, lamentó que su hermana, quien se desempeñaba como enfermera en el mismo hospital, haya fallecido en circunstancias que calificó de “negligente”. Hasta ahora, no se han dado a conocer los nombres de los médicos que estuvieron a cargo de su atención desde el alta médica hasta su último ingreso al centro asistencial.