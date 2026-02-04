Unos 5.000 asegurados del IPS de Paraguarí están sin ambulancia y con faltantes de medicamentos

La Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de este municipio, que a diario recibe a cientos de pacientes, se debate en medio de necesidades, sin que haya esperanzas de que puedan solucionarse.

Es el caso de la ambulancia que hace tres meses fue llevada a un taller de Asunción, pero no se sabe cuándo retornará, mientras los pacientes que necesitan ser trasladados hacia la capital del país deben aguardar la llegada de un servicio externo.

A esta situación se suman los faltantes recurrentes de fármacos para pacientes con diabetes. Pedro López, asegurado de la previsional, comentó que acudió al puesto sanitario en busca de medicamentos, pero no encontró respuesta.

“Vine por medicamento, pero no hay. No es la primera vez que enfrento esta situación”, dijo.

También se quejó de la falta de médicos por el periodo de vacaciones y señaló que se ve obligado a recurrir reiteradamente al hospital sin obtener soluciones concretas. Ante la carencia de medicamentos y atención, termina buscando alternativas por su cuenta, pese a estar al día con sus aportes al seguro social.

Asimismo, la paciente Felicia Duarte señaló que es hipertensa y que los medicamentos para los enfermos crónicos faltan en el IPS.

“No llegan y preciso siempre, tanto para la presión como tranquilizantes. No hay esos medicamentos. Te dicen ‘volvé otra fecha’, uno viene y se encuentra en la misma situación”. Expresó su deseo de que no falten los medicamentos, ya que es docente jubilada y aportó para que en estos momentos de su vida pueda, al menos, retirar sus medicamentos.

Otra usuaria del servicio Rosa Villamayor denunció también la falta de ambulancias con las que debe contar la Unidad Sanitaria de este distrito, ya que cuenta con internados las 24 horas y, si hay un paciente que necesita ser trasladado, se debe esperar, perdiéndose minutos de vida.

Además, se quejó de que en estos días de calor los asegurados deben esperar en los pasillos o en la sala de espera soportando el sofocante calor, debido a problemas de climatización y energía eléctrica en un sector de la estructura del IPS.

Medicamentos que no alcanzan para la demanda

Sobre la queja de los asegurados consultamos a la Dra. Gricelda González, quien manifestó que las principales carencias figura la metformina, utilizada por pacientes diabéticos, además de otros medicamentos crónicos que llegan en cantidades insuficientes y se agotan rápidamente.

El abastecimiento mensual no logra cubrir la demanda, ya que el IPS Paraguarí atiende no solo a asegurados del departamento, sino también a pacientes provenientes de Central, Cordillera y otras localidades del país, explicó la directora médica, señaló la médica González.

Agregó que los medicamentos se entregan a los empadronados y a quienes vienen a consulta, pero muchas veces se terminan rápido y hacemos los reclamos correspondientes”, explicó González, quien señaló que la respuesta de la farmacia central es la provisión gradual “a medida que se va disponiendo del stock”.

Seis mil asegurados sin ambulancia propia

En cuanto a los traslados de urgencia, la directora médica reconoció que los aproximadamente 6.000 asegurados del IPS Paraguarí no cuentan actualmente con ambulancia propia, debido a que una unidad se encuentra en reparación desde hace cerca de tres meses y la otra ya no estaba operativa.

El inconveniente se debe a que las ambulancias son de la marca Mahindra, que actualmente no cuenta con contrato vigente para reparaciones. Mientras tanto, los traslados se realizan con apoyo de ambulancias de hospitales cercanos y de otros servicios del IPS.

La médica fue enfática al señalar que la responsabilidad del traslado recae exclusivamente en la institución y no en los asegurados ni en sus familiares.

Salas técnicas sin climatización adecuada

Al deficiente sistema de energía eléctrica que soporta la estructura de la Unidad Sanitaria local, también se suman problemas de climatización en salas técnicas, donde funcionan equipos sensibles como sistemas informáticos, laboratorio, rayos X y ecografía.

González detalló que cinco aires acondicionados están fuera de servicio en el área informática, lo que genera riesgos para la operatividad de los equipos y afecta la calidad del servicio.

Explicó que “son zonas con mucha sobrecarga eléctrica y equipamiento que necesita condiciones térmicas adecuadas para funcionar correctamente”

Resaltó que si bien el área de mantenimiento responde ante las fallas, los problemas se repiten debido a la sobrecarga de uso y la falta de adecuación estructural.

Alta demanda y respuesta institucional

Ante la alta demanda de medicamento, indicó que se realizan los reclamos mensuales por los medicamentos faltantes,llegan pero enseguida terminan.

Entre algunos logros destacó la reparación de los tres aires acondicionados centrales del área ambulatoria y que se trabaja en la búsqueda de soluciones definitivas para el área de sala de espera de los pacientes donde hay queja de los pacientes.

Asimismo, anunció que este año se retomará el proyecto de ampliación edilicia, postergado desde 2020, que contempla internación, quirófano y nuevas áreas de atención.