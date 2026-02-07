Los dos departamentos que están en área de tormentas esta mañana

El informe de Meteorología señala que las condiciones de alta inestabilidad atmosférica, sumadas al intenso calor y la humedad predominante, favorecen el desarrollo de celdas de tormentas de rápida evolución.

Este fenómeno afectaría principalmente a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, donde no se descarta que el tiempo severo se manifieste de forma muy localizada pero con gran fuerza.

Lea más: Meteorología anuncia sábado caluroso y con lluvias

El pronóstico extendido indica que las condiciones de inestabilidad podrían persistir durante el resto de la jornada, con mejoras parciales hacia el domingo.

La DMH mantiene un monitoreo constante de la evolución de las nubes de tormenta y actualizará sus boletines de alerta en caso de que el área de cobertura se extienda a más localidades del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy