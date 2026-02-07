Un mar amarillo que enamora: más de 200 personas ya visitaron el campo de girasoles de Cabañas

El espacio ofrece un escenario natural ideal para el contacto con la naturaleza, caminatas al aire libre y sesiones fotográficas, atrayendo especialmente a parejas y familias en la antesala del Día de los Enamorados, fecha en la que muchos buscan opciones diferentes para compartir momentos especiales.

La iniciativa es impulsada por Mirna Bogarín, productora local, quien explicó que la preparación del campo comenzó el 13 de diciembre, con la expectativa de que la floración coincidiera con el 14 de febrero. Sin embargo, las condiciones climáticas favorecieron un desarrollo más rápido y actualmente el predio luce en todo su máximo esplendor, cubierto por un intenso color amarillo que no pasa desapercibido.

La señora Mirna, comentó que desde el jueves el lugar comenzó a recibir a visitantes de distintas ciudades del país, atraídos por el encanto natural del paisaje. Relató que muchas parejas enamoradas llegan hasta el campo para sacarse fotografías, compartir un momento especial y llevarse flores como recuerdo de la visita.

Destacó que en apenas unos días ya pasaron cerca de 200 personas por el lugar, y que la expectativa es aún mayor para el sábado y domingo, cuando se prevé la llegada de más visitantes que buscan disfrutar de la floración y del contacto con la naturaleza.

Cabañas es ampliamente conocida por su producción y comercialización de flores, actividad que moviliza a numerosas familias de la zona y atrae visitantes durante gran parte del año. En ese contexto, el campo de girasoles se presenta como una nueva alternativa turística y productiva, que revaloriza el trabajo de los floricultores y fortalece la economía local.

El campo de girasoles está ubicado a unos 1.000 metros de la iglesia parroquial María Auxiliadora, en la compañía Cabañas. El acceso es gratuito, mientras que cada flor tiene un costo de 5.000 guaraníes, permitiendo a los visitantes llevarse un recuerdo del lugar.

Recorrido habilitado

El predio está habilitado de lunes a domingo, de 7:00 a 19:00, y ofrece recorridos por el campo florido. Los visitantes pueden recorrer el espacio, disfrutar de caminatas y aprovechar el paisaje para capturar imágenes, ya sea en pareja, en familia o con amigos.

Hasta el lugar ya llegaron familias provenientes de Mariano Roque Alonso, Luque, Limpio y otras ciudades aledañas, consolidando al campo como un nuevo punto de interés turístico en Cordillera, que combina naturaleza, producción y tradición.

Cómo llegar

El campo está ubicado en el barrio María Auxiliadora, a aproximadamente 1 kilómetro de la avenida Gaudioso Núñez, en la compañía Cabañas, ciudad de Caacupé.

