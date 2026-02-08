Caminera reporta tránsito fluido en la ruta PY02

Quintana indicó que, si bien se registra un movimiento constante de vehículos, no se observan congestionamientos importantes en los principales tramos de la ruta. En ese sentido, destacó que en la zona del peaje de Ypacaraí se dispuso un refuerzo especial en la atención, con el objetivo de agilizar el paso de los automovilistas y evitar largas filas.

Según detalló el funcionario, actualmente se encuentran habilitadas seis cajas perceptoras en el sentido interior–capital y dos en el sentido capital–interior, lo que permite una circulación más ordenada y reduce considerablemente los tiempos de espera para los conductores.

No obstante, el inspector advirtió que en determinados horarios podría registrarse un aumento del flujo vehicular, especialmente durante la noche, por lo que instó a los usuarios de la ruta a conducir con prudencia, respetar las señales de tránsito, mantener la distancia de seguridad entre vehículos y evitar maniobras imprudentes que puedan derivar en accidentes.

Recomendaciones

Desde la Patrulla Caminera recordaron además la importancia de verificar previamente las condiciones mecánicas del vehículo antes de emprender un viaje, como el estado de los frenos, luces y neumáticos, así como portar toda la documentación obligatoria.

Asimismo, reiteraron el llamado a cumplir con las normas de tránsito vigentes, con el objetivo de prevenir siniestros viales y garantizar un desplazamiento seguro para todos los usuarios de la ruta.

