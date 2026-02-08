MOPC “cortará” varias escuelas para ampliar ruta hasta la Py02 y no hay plan de contingencia

Los pabellones con aulas, de al menos cinco escuelas privadas y públicas, del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), serán “cortados” por las obras del viaducto elevado de Luque y los accesos a la ruta PY02, hasta Ypacaraí. Se trata del megaproyecto concedido sin licitación por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), mediante una adenda a la APP de Rutas del Este.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, dio en diciembre del año pasado, la orden para el inicio de los trabajos del plan denominado “primer sistema de acceso y salida rápida de la Gran Asunción”.

Lea más: Consiguen financiación de US$ 215 millones para polémico viaducto de Luque y accesos a la ruta PY02

El proyecto se adjudicó sin licitación, a la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrada por las firmas Sacyr y Ocho A, representada por el empresario Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Pettengill.

Los vecinos de las ciudades de Luque y Areguá, en el departamento Central, denuncian que el plan se maneja con un hermetismo extremo y que no se conoce plan de contingencia alguno para el traslado de estudiantes de las escuelas que serán afectadas, o para los espacios históricos y comercios que también serán atravesados por la “megaobra” del MOPC.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Escuelas cortadas

En el trazado de la ampliación de la ruta que desembocará en la PY02, se observa claramente que una de las instituciones educativas que serán cortadas debido al proyecto, es la Escuela Básica N° 2.127 Alfonso de Boccard, ubicada en Estanzuela, en la ruta Areguá - Patiño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MEC: lluvia de críticas a Luis Ramírez por viajar “igual a su jefe”

Una vecina de la zona, Hedwig Janzen, expresó que están sumamente preocupados por la ampliación, debido a la gran cantidad de sitios que se verán afectados y la falta de respuestas por parte de Obras Públicas y del MEC, a cargo del ministro Luis Ramírez.

“Esta escuela va a ser afectada, gran parte del frente se va a demoler. ¿Dónde van a ir los niños a estudiar después? No sabemos, se maneja muy herméticamente este tema”, lamentó la ciudadana. La escuela pública más cercana a Alfonso de Boccard, está a casi 2,5 kilómetros de distancia, lo que dificultaría el traslado de los matriculados a esta otra institución.

Janzen recordó que el centro educativo es muy emblemático para la comunidad. Anteriormente, ocurrió un incendio en el sitio y fueron los pobladores los que volvieron a levantar el local.

Otros centros educativos

También en Areguá, la Escuela Básica N° 678 Coronel Paulino Alén, será atravesada por la ampliación de la ruta PY02, en la zona de Isla Valle.

Lea más: Docentes denuncian posible direccionamiento de rubros en la ciudad de Unión

Siempre según el trazado del proyecto, la Escuela Básica N° 3628 Mbokaja Poty, de Ypacaraí, en su entrada, también será cruzada por la megaobra.

El mapa también apunta a tradicionales institutos de la ciudad de Luque, como el Colegio Nacional Mariscal José Félix Estigarribia, el Colegio Nacional Héroes Luqueños y la escuela básica 1238 San Martín de Porres, donde también funciona un colegio privado que lleva el mismo nombre. Contando la matrícula aproximada de solo estas tres instituciones, la situación influye en aproximadamente a 1.000 alumnos.

La Escuela Básica 2374 Don Fabián Cáceres y la Escuela Inclusiva N° 13 Club de Leones, igualmente están en la zona de influencia de los trabajos en Luque.

Protesta de vecinos

Un grupo de vecinos de Areguá ya protestó con carteles contra las obras en la ruta que desembocará en la ruta PY02, debido a la falta de claridad del proyecto y la preocupación que existe por todos los sitios que serán atravesados, además de las escuelas públicas.

Lea más: Inicio de clases: obra en escuela, adjudicada por Luis Bello en noviembre, sigue sin arrancar

“A 200 metros del lago Ypacaraí y a 400 metros de la plaza municipal de Areguá se va a construir una rotonda, una súper carretera que pasa por todo un barrio. Acá tenemos árboles que tienen más de 100 años”, lamentó María del Mar Menarguez.

En Luque, vecinos también protestaron el viernes por la mañana, por cuestionamientos a la adjudicación, realizada sin licitación.

Los ciudadanos denunciaron que la construcción del viaducto de Luque, que se incluye en este paquete, podría destruir sitios históricos como la Estación de Ferrocarril.

Sin respuestas

Consultamos al MEC sobre cuál es la alternativa pensada para los miles de estudiantes que serán afectados por el corte de sus escuelas con las obras para llegar a la ruta PY02, pero nos indicaron que el MOPC es la entidad encargada de la obra, por lo tanto, es la responsable de encontrar soluciones.

Lea más: Vecinos en pie de guerra por polémico viaducto elevado en Luque

Desde el departamento de Comunicación del MOPC, nos indicaron que son varias las dependencias que están encargadas en este proyecto, y que responderían en la brevedad. Hasta la publicación de esta nota, no recibimos retorno. Pero, estamos abiertos a recibir la versión sobre este problema, si así lo consideran desde la entidad.