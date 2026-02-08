Habilitan mejoras en la Dirección de Extensión Agraria de Choré

Entre las mejoras realizadas se encuentra la refacción total de las infraestructuras edilicias construidas hace 50 años por la Agencia Alemana (GTZ), actualmente (GIZ). Aparte de estas obras, también se habilitó un nuevo edificio completamente equipado, donde funcionarán las oficinas de los técnicos encargados de acompañar en sus proyectos a los productores.

El acto de habilitación de las obras contó con la presencia del ministro de Agricultura y Ganadería, Dr. Carlos Giménez, y representantes de la Dirección de Extensión Agraria, además de una gran cantidad de productores del distrito de Choré y de otras localidades del departamento de San Pedro.

Según los datos brindados por el ministro Carlos Giménez, las mejoras introducidas en el local de la Deag fueron financiadas a través del Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios (PIMA) y tienen como objetivo mejorar las condiciones de trabajo de los técnicos extensionistas, así como optimizar los servicios de asistencia técnica dirigidos a la agricultura familiar campesina.

Lea más: Choré: importante anuncio en el lanzamiento de la campaña sesamera

Destacó que la habilitación de estas mejoras permitirá reforzar el acompañamiento técnico de los agricultores en sus respectivas fincas, facilitando el acceso de los productores a asesoramiento para mejorar su producción y todos los programas impulsados a través del MAG y de las mismas organizaciones que se dedican al trabajo del campo, indicó Carlos Giménez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entrega de proyecto de cría de ovejas

En la oportunidad también se entregó un proyecto productivo a la Asociación de Productores de la colonia Nueva Alianza del barrio San Miguel, distrito de Liberación, consistente en el proyecto de cría de ovejas, beneficiando en esta primera etapa a 29 socios de la organización que de esta manera incursionan en el nuevo emprendimiento, con el objetivo de fortalecer sus ingresos económicos, según expresó el presidente de la Asociación, José Colmán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, el productor y dirigente manifestó: “Estamos muy esperanzados de que vamos a lograr salir adelante con la cría de ovejas mediante un trabajo responsable de todos nuestros socios, teniendo en cuenta que tenemos suficientes productos para su alimentación y, además, estos animales no necesitan grandes extensiones de campos para su reproducción”, aseveró Colmán.