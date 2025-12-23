Denuncian gran mortandad de peces en Itapé y apuntan a posible contaminación industrial

El alarmante hallazgo se registró este martes en la localidad de Itapé, cuando pobladores reportaron una gran cantidad de peces muertos a lo largo de la ribera del río Tebicuarymí, uno de los principales cauces hídricos de la zona y fuente de sustento para numerosas familias.

Según relataron vecinos y pescadores, el hallazgo incluyó peces de distintas especies y tamaños, destacándose la presencia de surubíes adultos, lo que generó una profunda preocupación por la magnitud del daño ecológico causado en el curso de agua, además de ser justo al final de la veda pesquera, cuando los pescadores pueden retomar el rubro.

Los denunciantes sostienen que la mortandad sería consecuencia de un supuesto derramamiento de residuos químicos, producto de actividades industriales, que habrían sido arrojados al río aprovechando las copiosas lluvias registradas en los últimos días, lo que habría facilitado la dispersión del contaminante.

Comunicado de la Municipalidad

Ante la gravedad del hecho, la Municipalidad de Itapé emitió un comunicado de repudio, calificando el episodio como un “atroz atentado” contra el río Tebicuatymí y la denominada “casa común”, y exigiendo el esclarecimiento del caso y el castigo a los responsables. Desde la institución municipal informaron que la denuncia formal ya fue presentada.

Por su parte, el rector del Santuario Diocesano Virgen del Paso de Itapé, presbítero Rodolfo Portillo, también se manifestó a través de un comunicado titulado “Nota de repudio y grito de justicia”, en el que expresa el dolor de la comunidad y condena lo que considera un grave atropello contra la naturaleza.

“Uniendo mi voz a la de todos los creyentes y personas de buena voluntad, y todos quienes reconocemos que sin la madre naturaleza no hay vida, repudiamos este hecho catastrófico, y exigimos justicia a todos los entes encargados a favor de la naturaleza”, señala el texto, recordando que apenas días atrás miles de peregrinos celebraron la fiesta de la Virgen del Paso, admirando la belleza natural del lugar y renovando su compromiso con el bien común.

El comunicado del santuario denuncia que “personas desalmadas” habrían arrojado residuos tóxicos al río, motivadas únicamente por intereses económicos.

En horas de la tarde, agentes del Ministerio Público, acompañados por técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), se constituyeron en el lugar para realizar un relevamiento inicial y proceder a la toma de muestras de agua.