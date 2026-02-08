Nacionales
08 de febrero de 2026 - 21:13

Video: nuevos focos de incendio en la zona de Nueva Asunción

Tras cinco horas de intenso trabajo para sofocar un incendio de grandes proporciones en un pastizal de la estancia Santa Rita, en el departamento de Presidente Hayes, efectivos militares fueron desplegados nuevamente ante la aparición de nuevos focos en la zona de Nueva Asunción.

Por ABC Color

El incendio que se registró en la estancia Santa Rita, propiedad de la familia Denis, donde el fuego consumió al menos 50 hectáreas de pastizal, finalmente fue sofocado. El combate a las llamas demandó alrededor de cinco horas de arduo trabajo por parte de las fuerzas desplegadas en el lugar.

Despliegue militar ante nuevos focos

A estas horas, unos 60 efectivos militares fueron movilizados hasta la zona de Nueva Asunción, donde actualmente se reportan nuevos focos de incendio. El operativo se encuentra en pleno desarrollo con el objetivo de evitar la propagación del fuego hacia otras áreas.

Sin apoyo aéreo por falta de visibilidad

Imágenes aéreas captadas previamente por helicópteros de las Fuerzas Aéreas revelaron la existencia de varios focos activos en la zona. Sin embargo, a estas horas el combate se realiza exclusivamente por tierra, ya que la falta de visibilidad impide el apoyo de aeronaves.

