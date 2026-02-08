Video: extinguen focos de incendio en estancia de la familia Denis

Minutos después del mediodía se inició un incendio en un sector de la estancia Santa Rita, perteneciente a la familia del exvicepresidente de la República y secuestrado por el EPP, Óscar Denis, ubicada en la ciudad de Concepción. El mismo ya fue extinguido en su totalidad poco antes de las 19:00.

El presidente de la Agencia Espacial de Paraguay, Gral. Div. Aer. (R) Osvaldo Almirón, alertó a las 13:49 al ministro de Defensa Nacional, Gral. EJ (R) Óscar González, confirmó el secretario de Estado a ABC Color. A partir de esa comunicación, González también puso en conocimiento del hecho a los militares de Concepción.

Es así que un avión Tucano despegó de la base aérea de Concepción y realizó un sobrevuelo por la zona afectada, con el objetivo de llevar a cabo un reconocimiento. Esta labor permitió identificar tres focos de incendio a lo largo del predio de la hacienda de los Denis.

Inmediatamente después fueron desplegados los militares de la 4ª División de Infantería de Concepción, así como de la Base Aérea y bomberos voluntarios de Concepción, quienes con apoyo de una autobomba combatieron las llamas que terminaron consumiendo poco más de 50 hectáreas de pastizales, informó el ministro González.

El ministro González permaneció en contacto con las hijas de Óscar Denis, durante el combate al fuego.

La zona que fue afectada por el fuego se encuentra ubicada a unos 3 kilómetros del Puente Nanawa, que une las regiones Oriental y Occidental del territorio paraguayo.

Vientos imposibilitaron uso de sistema “bambi”

Por otra parte, el ministro Óscar González refirió que, según le reportó el Gral. del Aire Julio Fullaondo, comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), no se pudo desplegar el sistema “bambi” con el helicóptero, debido a que se registraron fuertes ráfagas de viento en la zona.

En tal sentido, González expresó que la presencia de viento para la navegación aérea resulta riesgosa en todo sentido.

Además, el sistema “bambi” consiste en arrojar agua desde una cierta altura sobre la zona afectada por el fuego y, con el viento el líquido podía ir a otra parte y no precisamente contra las llamas. Esta situación, si se registraba, podía resultar en una tarea infructuosa a pesar del despliegue de elementos, según manifestó el titular del Ministerio de Defensa.