Con una nueva marcha, persisten las protestas en el Colegio Internacional por designación de director

La marcha realizada en la noche de este lunes no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de protestas impulsadas por la comunidad educativa del Colegio Internacional. Padres, alumnos y exalumnos insisten en su rechazo a la designación del pastor Cristóbal Mareco Lird, a quien cuestionan por no contar con formación ni trayectoria reconocida en el ámbito educativo.

Lea más: Suman protestas en el Colegio Internacional contra el nombramiento de nuevo director

Protestas pacíficas y sin respuestas

La movilización se desarrolló de manera pacífica, iniciando frente a la institución sobre la calle Río de Janeiro y avanzando hasta la intersección de las avenidas Mariscal López y Perú. Desde la Asociación de Padres del Colegio Internacional (Apaci) señalaron que, pese a las reiteradas manifestaciones y pedidos formales, la junta directiva continúa sin recibir a sus representantes.

Lea más: Conflicto en colegio privado: padres presentaron amparo contra nombramiento de nuevo director

Amparo judicial sigue sin respuesta

Como parte de las acciones emprendidas, la semana pasada los padres presentaron un amparo judicial para exigir que la institución entregue los documentos que avalan el nombramiento del nuevo director general. Hasta el momento, la comunidad educativa asegura no haber recibido ninguna respuesta ni documentación oficial.

Preocupación a días del inicio de clases

El conflicto se mantiene abierto a menos de dos semanas del inicio del año lectivo, previsto para el 23 de febrero. Ante la falta de respuestas, los manifestantes advirtieron que las medidas de protesta continuarán hasta que la junta directiva brinde explicaciones claras sobre la designación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy