Suman protestas en el Colegio Internacional contra el nombramiento de nuevo director

Padres, estudiantes y ex alumnos del Colegio Internacional de Asunción, organizan una nueva protesta para es tarde, contra la designación del pastor Cristóbal Mareco Lird, como nuevo director general de la institución.

Las protestas frente a la institución educativa, ubicada sobre la calle Río de Janeiro, se iniciaron hace dos semanas. La Asociación de Padres (Apaci), reclama que hasta la fecha, la junta directiva no recibe a sus representantes.

La semana pasada habían presentado un amparo judicial en para que la institución educativa presente los documentos que avalan el nombramiento del nuevo director, que hasta ahora no fueron presentados a las familias.

Guillermo Urbieta, titular de la Aso de padres, apuntó que conocen el currículum de Mareco Lird, por lo que confirman que no tiene una reconocida capacidad y experiencia en la educación. Su nombramiento va en contra de lo que es el estatuto del colegio, es una de las cosas que estamos cuestionando”, aseguró.

Nueva acción

Las familias realizarán una nueva protesta frente al colegio, hoy a partir de las 19:00, pero esta vez, la manifestación será con una caminata hasta la avenida Mariscal López y Perú, para luego retornar a la institución.

La medida se dará nuevamente debido a que no cuentan con ninguna respuesta por parte de la junta directiva del Internacional, a menos de dos semanas para el inicio de clases, el 23 de febrero.

“En todo este tiempo, y desde diciembre del año pasado cuando pedimos aclaraciones. La Junta Directiva sigue sin convocarnos, además de un simple comunicado sobre el tema, no tenemos absolutamente diálogo con los propietarios de la institución”, lamentó Guillermo Urbieta.

MEC alega que no puede intervenir

El viernes, miembros de la Apaci se reunieron con la viceministra de Educación Básica, Peggy Martínez, quien les indicó que la cartera solo puede actuar de manera más directa en el caso de nombramientos de direcciones académicas, que es donde tienen más exigencias para los colegios privados.

“Nos indicaron que la dirección general es administrativa, aunque en el Inter, hay una sola dirección, que también es académica, cumple esa doble función. Estamos conformes con la reunión en el Ministerio”, agregó Urbieta.