Conflicto en colegio privado: padres presentaron amparo contra nombramiento de nuevo director

Familias miembros de la Asociación de Padres del Colegio Internacional (APACI), organizan para esta tarde, a partir de las 19:30, una vigilia de protesta en contra del nombramiento del pastor Cristóbal Mareco Lird como nuevo director general de la institución educativa.

La convocatoria es frente al establecimiento, sobre la calle Río de Janeiro. Los padres aseguran que el pastor evangélico no reúne los requisitos para ser director, además de que supuestamente no se cumplió con el debido proceso para su elección, de acuerdo con los estatutos internos del propio local.

Las familias llevan días de protesta en contra de la decisión del Inter. Ayer, martes 3 de febrero, presentaron un amparo judicial para que las autoridades del colegio presenten los documentos que avalan el procedimiento, que hasta ahora no fueron presentados, según indicaron. La medida cayó en la oficina del juez Humberto Otazú.

“Nosotros conocemos su currículum; al no tener una reconocida capacidad y experiencia en la educación, entonces su nombramiento va en contra de lo que es el estatuto del colegio, es una de las cosas que estamos cuestionando”, aseguró Guillermo Urbieta, presidente de la asociación de padres.

¿Inicio de clases, en duda?

Guillermo Urbieta aseguró que no están seguros bajo qué condiciones pueda darse el inicio de clases, previsto para el 23 de febrero, si el nuevo director nombrado asuma en el cargo.

“Hace poco tuvimos una demostración en otro colegio, con una protesta de estudiantes. Hay que ver como son los chicos, que hoy en día tienen mucha información, se envuelven muy bien a nivel educativo en nuestro país”, manifestó.

Las familias también plantean recurrir al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para solicitar su intervención, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades del centro escolar.

El lunes, durante una protesta, cuestionaron que Mareco Lird se retiró escoltado por la Policía Nacional, sin siquiera dirigir la mirada a los padres que lo aguardaban a la salida del colegio. “Cómo una persona que ni habla con la comunidad va a asumir, es una pena”, aseguraron.

Mesa de trabajo con el MEC

Desde el MEC informaron que se conformó una mesa de trabajo entre autoridades del colegio privado, la asociación de padres y técnicos de la entidad. La primera reunión de este círculo sería mañana, jueves 5 de febrero, por la mañana.

La intención de la mesa es que ambas partes lleguen a un acuerdo, para evitar justamente conflictos ante la llegada de la reapertura del año lectivo 2026.