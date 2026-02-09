Reportan otro incendio: contingente militar camino a Cateura para sofocar el fuego

Un contingente militar avanza por tierra y otro por aire para llegar a la zona conocida como “El Farol”, en el vertedero Cateura de Asunción, donde a tempranas horas de este lunes se divisaron varios focos de incendios.

Desde el Ministerio de Defensa Nacional informan que militares ya se encuentran en camino, para sofocar el fuego.

El general de División Gustavo Arza, comandante del Comando Logístico, señala que ya están activando los helicóptero con el equipo bambi.

“Necesitamos que los bomberos acudan con sus carros hidrantes, no es para meter personal a pie”, explica.

Agregó que las especies de aves que habitan en la zona corren peligro y que aún no se puede determinar cómo se inició el fuego.

El Farol SA es una empresa de gestión de residuos que ha estado históricamente vinculada al vertedero Cateura en Asunción, principalmente a través de una prolongada disputa comercial y legal con la firma Empo Ltda. por la administración del sitio.

En junio de 2021, tras la suspensión de la licencia ambiental de Empo, la Municipalidad de Asunción autorizó a El Farol para operar temporalmente en Cateura y realizar el traslado de residuos hacia su propio relleno sanitario en Villa Hayes.

Ambas empresas han mantenido una “guerra de la basura”, con acusaciones cruzadas que incluyen desde sabotajes e incendios intencionales en el vertedero hasta irregularidades en contratos municipales.

Actualmente, Cateura se encuentra bajo un plan de cierre definitivo. El objetivo es convertir el predio en un área de transferencia transitoria para que la disposición final se realice fuera de la capital, en rellenos sanitarios autorizados como el que posee El Farol SA en el Bajo Chaco.