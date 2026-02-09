Video: controlan incendio en Nueva Asunción

El general de División Gustavo Arza, comandante del Comando Logístico, informó que las tareas en la zona de Nueva Asunción fueron finalizadas con éxito. En total, se lograron sofocar cuatro focos de incendio que amenazaban con expandirse en el área.

Personal militar retorna a base

Tras el control total de las llamas, el personal militar desplegado en el lugar inició el retorno a sus respectivas bases, luego de un intenso operativo que demandó un gran esfuerzo humano y logístico.

Operativo sin apoyo aéreo

De acuerdo al reporte oficial, los trabajos se realizaron sin apoyo aéreo debido a problemas de visibilidad, lo que obligó a que el combate del fuego se lleve adelante exclusivamente por tierra.