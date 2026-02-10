Buscan a joven indígena desaparecido en Boquerón desde hace 8 meses

Según el relato de su padre, el joven desaparecido abandonó su comunidad con destino incierto, aunque mencionó que buscaría empleo en la zona de San José, distrito de Tte. Irala Fernández, o en alguna estancia del sector de Faro Moro, en el Chaco paraguayo.

La promesa fue clara: en dos semanas volvería con recursos para sostener a su familia. Sin embargo, desde aquella mañana no hubo más noticias.

Lea más: Buscan a adolescente de 15 años desaparecida en Itá

Ocho meses sin respuestas

La desaparición ocurrió en julio del año pasado y hasta la fecha no existen datos concretos sobre su paradero. La familia señala que presentó la denuncia ante instancias judiciales y policiales de la zona de Loma Plata, departamento de Boquerón.

No obstante, el padre denuncia falta de avances en la investigación y cuestiona la actuación tanto de la Policía Nacional como de autoridades privadas de la colonia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Buscan a un hombre desaparecido en Villa Elisa

Pedido desesperado de ayuda

Ato González pidió la colaboración de la ciudadanía para localizar a su hijo y expresó su deseo de encontrarlo con vida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cualquier información sobre Crecencio González Cabrera puede ser comunicada a la radio Pa’i Puku, a la comisaría más cercana o directamente a la familia González al número (0986) 826 496.

La familia insiste en que no pierde la esperanza y solicita que cualquier dato, por mínimo que sea, sea reportado a las autoridades.