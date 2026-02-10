San Ber: Junta Municipal no recibió informe del intendente sobre la demolición del busto de Bernardino Caballero

Hasta la fecha, la comuna no ha ofrecido ninguna respuesta, lo que deja en evidencia una preocupante falta de transparencia en decisiones que afectan el patrimonio histórico y cultural de la localidad.

Vera remarcó que incluso tras los pedidos de informe, la Junta no tuvo acceso a autorizaciones, actas o resoluciones que expliquen la demolición del pedestal, lo que convierte a este procedimiento en un hecho cuestionable desde el punto de vista administrativo y legal. “Tratamos de buscar comunicación con el intendente y hasta ahora no respondió. No podemos entender cómo se pueden tomar estas decisiones sin informar a los representantes del pueblo”, señaló el concejal.

Por su parte, Bernardino Caballero Bracho, descendiente de Bernardino Caballero, indicó que algunos vecinos de San Ber le informaron que el intendente Ruiz Diaz habría retirado previamente tanto el busto como la placa conmemorativa, con el objetivo de liberar el espacio para fines comerciales. También dijo que le comentaron que el sitio habría sido negociado con un comerciante argentino por un monto superior a los G. 350 millones, para instalar una casilla de venta de comestibles y bebidas.

Además, se mencionó que el área frontal de la plaza ya habría sido comprometida por cinco años a una firma representante de vehículos automotores, con fines de exposición y venta de rodados.

Estas decisiones, indicaron, se tomarían bajo la presunción de que Ruiz Díaz confía en renovar su mandato en las elecciones municipales previstas para el próximo 4 de octubre, lo que genera suspicacias sobre posibles intereses políticos y comerciales detrás de la remoción del monumento.

Caballero Bracho también denunció que el jefe comunal no cumplió con el emplazamiento del senador nacional Colym Soroka, quien una semana atrás había exigido la reposición del busto en su ubicación original, aumentando el malestar entre vecinos y autoridades que defienden la preservación del patrimonio histórico.

El 6 de febrero se mandó a demoler el pedestal, sin que se conozcan detalles oficiales sobre la autorización, procedimiento o criterios utilizados.

La falta de información oficial y la ausencia de comunicación con la Junta Municipal refuerzan la percepción de que la decisión fue tomada de manera arbitraria, sin consultar ni a representantes de la ciudadanía ni a familiares del fundador.

Sin respuesta

Intentamos comunicarnos con el intendente Emigdio Ruiz Díaz para conocer su versión sobre la situación, pero no obtuvimos respuesta. Seguimos con la línea abierta y estamos disponibles para cualquier declaración que desee brindar.

