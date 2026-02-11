En PJC continúa la protesta de docentes de la UNA contra reforma de la Caja Fiscal

Docentes de las filiales de la Facultad de Ciencias Agrarias y de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en Pedro Juan Caballero desarrollaron otra jornada de protesta en adhesión a las medidas impulsadas en todo el país, en contra de la reforma de la Caja Fiscal. El tratamiento del proyecto de ley fue pospuesto en el martes por la Cámara de Senadores hasta marzo, debido a la gran movilización de docentes de todo el país.

“Estamos todavía en negociaciones para conformar una mesa técnica de diálogo y ajustar los números que se están tratando”, indicó el ingeniero Ramón Martínez, director de Ciencias Agrarias de la UNA en Pedro Juan Caballero. De esa forma dejó en claro que la protesta continuará mientras no se haga efectiva la conformación de dicha mesa y se documente lo prometido.

Nos quieren tirar toda la carga del déficit, afirman

El ingeniero Ramón Martínez expresó su disconformidad, ya que considera que los proyectistas pretenden hacer responsables exclusivamente a los docentes del déficit de la Caja Fiscal.

“Nos quieren tirar toda la carga del déficit en el sentido de aumentar nuestro aporte”, manifestó Martínez. Agregó que son unos 60 docentes de la filial de Ciencias Agrarias de esta ciudad los afectados por la situación planteada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Sindicatos de UNA exigen cupo en la reforma de la Caja Fiscal y amenazan con extender paro

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La abogada Ingrid Aguirre, coordinadora de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial Pedro Juan Caballero, señaló que “el proyecto de modificación de ley afecta a 8 funcionarios administrativos y 50 docentes en la capital de Amambay, ya que exige doblar los años de servicio y aplicar el fuerte descuento (aumento de aporte a la Caja) que pretenden implementar”. Agregó que el hecho de postergar el estudio del proyecto es solo “para calmar los ánimos, y no sabemos lo que se viene después; esto es como estar alerta: dar más tiempo no significa que las cosas van a cambiar favorablemente”.

Los manifestantes se mantuvieron apostados frente a la sede de la Facultad de Derecho de la UNA en Pedro Juan Caballero y anunciaron que darán continuidad a la protesta en los próximos días.