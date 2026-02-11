Falta de iluminación en la nueva circunvalación de Caacupé pone en riesgo a conductores y peatones

El tramo más afectado se localiza en el kilómetro 53, donde alrededor de seis kilómetros permanecen sin alumbrado público. Esta vía conecta a la ciudad con comunidades cercanas como Potrero Po’i, Espíritu Santo, Las Colinas y San Isidro, y se encuentra a tan solo 300 metros de la rotonda principal de acceso a la capital espiritual del país.
“Hace tiempo nos dijeron que instalarían las luminarias, pero nada ha cambiado. Es muy peligroso circular de noche, especialmente para quienes se desplazan caminando o en moto”, aseguró Rosa Martínez, vecina del barrio Espíritu Santo.
Los habitantes también alertan que la ausencia de iluminación favorece la ocurrencia de hechos delictivos. Según los pobladores, delincuentes aprovechan los sectores oscuros para cometer robos, lo que incrementa la sensación de inseguridad en la zona.
Rosa Martínez indicó que con los vecinos ya elevaron varias notas a la ANDE, pero hasta ahora solo han recibido promesas sin avances concretos. Los vecinos esperan que pronto se brinde una solución definitiva, ya que consideran inadmisible que una obra que fue inaugurada hace más de un año no cuente con un servicio básico como la iluminación pública.
Sin respuesta
Intentamos comunicarnos con la Central de la ANDE para conocer su postura, pero no obtuvimos respuesta.
Estamos abiertos si la institución quiere referirse al caso.