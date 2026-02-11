Nacionales
11 de febrero de 2026 - 13:05

Falta de iluminación en la nueva circunvalación de Caacupé pone en riesgo a conductores y peatones

Falta de iluminación genera inconvenientes desde el kilómetro 53 de la ruta PY02.
La nueva circunvalación de Caacupé, habilitada hace más de un año, continúa sin contar con iluminación. Representa un peligro constante para quienes transitan por la zona durante la noche. Conductores, motociclistas y peatones deben recorrer varios kilómetros a oscuras, aumentando el riesgo de accidentes y situaciones de inseguridad.

El tramo más afectado se localiza en el kilómetro 53, donde alrededor de seis kilómetros permanecen sin alumbrado público. Esta vía conecta a la ciudad con comunidades cercanas como Potrero Po’i, Espíritu Santo, Las Colinas y San Isidro, y se encuentra a tan solo 300 metros de la rotonda principal de acceso a la capital espiritual del país.

“Hace tiempo nos dijeron que instalarían las luminarias, pero nada ha cambiado. Es muy peligroso circular de noche, especialmente para quienes se desplazan caminando o en moto”, aseguró Rosa Martínez, vecina del barrio Espíritu Santo.

Los habitantes también alertan que la ausencia de iluminación favorece la ocurrencia de hechos delictivos. Según los pobladores, delincuentes aprovechan los sectores oscuros para cometer robos, lo que incrementa la sensación de inseguridad en la zona.

Rosa Martínez indicó que con los vecinos ya elevaron varias notas a la ANDE, pero hasta ahora solo han recibido promesas sin avances concretos. Los vecinos esperan que pronto se brinde una solución definitiva, ya que consideran inadmisible que una obra que fue inaugurada hace más de un año no cuente con un servicio básico como la iluminación pública.

Desde hace tiempo, la ruta PY02 permanece sin iluminación hasta el kilómetro 60, generando preocupación entre conductores y peatones.

Sin respuesta

Intentamos comunicarnos con la Central de la ANDE para conocer su postura, pero no obtuvimos respuesta.

Estamos abiertos si la institución quiere referirse al caso.