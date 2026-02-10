Hospital Regional de Caacupé concreta su primera cirugía artroscópica

La intervención consistió en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda mediante la técnica STR. El procedimiento fue realizado a un paciente de 17 años que presentaba una lesión como consecuencia de un traumatismo previo. El diagnóstico fue confirmado mediante estudios de resonancia magnética, lo que permitió una adecuada planificación quirúrgica.

La cirugía se llevó a cabo a través de un abordaje artroscópico, técnica mínimamente invasiva que permitió una mejor visualización de la articulación afectada, menor agresión a los tejidos y una recuperación más rápida en comparación con los métodos tradicionales. Gracias a este procedimiento, se logró restablecer la estabilidad articular, favoreciendo un proceso de rehabilitación más seguro y eficiente.

Tras la intervención, el paciente presentó una evolución postoperatoria favorable, sin complicaciones, por lo que recibió el alta médica y continúa su recuperación en su domicilio, bajo seguimiento del equipo de salud.

El procedimiento estuvo encabezado por el doctor Sebastián Gómez, como cirujano principal, con la asistencia del doctor Diego Vázquez.

El equipo quirúrgico se completó con la participación de la licenciada Natalia Patiño como instrumentadora, la doctora Rebeca Ibarra en anestesiología y la licenciada Karina Brítez como circulante.

Avance significativo

Desde la institución destacaron que la realización de este tipo de cirugías representa un avance significativo en la capacidad resolutiva del hospital, permitiendo evitar derivaciones a centros de mayor complejidad y acercando procedimientos especializados a la población del departamento de Cordillera. Asimismo, señalaron que este logro es resultado del trabajo coordinado del personal de salud, la capacitación constante y la mejora progresiva del equipamiento médico.

Finalmente, autoridades del Hospital Regional de Caacupé reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo los servicios quirúrgicos y ampliando la oferta de prestaciones, con el objetivo de brindar una atención integral, oportuna y de calidad a los pacientes de la región.

