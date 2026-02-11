Investigan el origen de medicamentos controlados utilizados por médico brasileño hallado sin vida en Santa Rosa

En esta semana se dio a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida y ya en estado de descomposición del médico de origen brasileño Bruno Caliester Chagas, de 47 años, quien formaba parte del grupo de estudiantes de medicina de la zona de Pedro Juan Caballero que el año pasado realizaba su internado médico en el Hospital Distrital de Santa Rosa, Misiones.

El cuerpo fue encontrado en el barrio San José de dicha ciudad, tendido en una cama. En ambos brazos tenía una vía de administración de suero fisiológico y medicamentos, y a su costado había una bandeja con varias ampollas de medicamentos controlados ya usados.

Los medicamentos eran midazolam 10 mg/ml; propofol 200 mg/ml; y trece ampollas de fentanilo 0,1 mg/ml cada una. También se encontraron dos jeringas de 3 ml y dos de 2 ml, así como dos vías endovenosas conectadas a frascos vacíos de suero fisiológico de 500 ml cada uno.

En cada ampolla estaba grabada la sigla “uso exclusivo Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”. En ese sentido, el agente fiscal de la causa Nelson Colman, señaló que están iniciando la investigación para saber de dónde salieron esos medicamentos y quién autorizó su adquisición.

“Estamos realizando los trabajos de investigación de cómo consiguió los medicamentos, ya que son de uso controlado y además son de uso exclusivo del Ministerio de Salud. Tenemos conocimiento de que el fallecido formaba parte de un grupo de médicos que realizaba su internado en el Hospital de Santa Rosa, pero que culminó sus labores el año pasado”, indicó el agente fiscal.

Ágregó que de igual manera seguía acudiendo al área de quirófanos para ayudar principalmente en anestesiología, ya que supuestamente se desempeñaba muy bien en sus labores y por esa razón seguía yendo al hospital. “Todo eso vamos a estar dilucidando con la investigación, donde también vamos a intervenir en el nosocomio”, explicó.

Por su parte, la directora del Hospital Distrital de Santa Rosa, Sara Ramírez, explicó que el médico Bruno Caliester Chagas ya no formaba parte del plantel médico de dicha unidad sanitaria, pero que en el lugar realizó su trabajo de internado con otro grupo de estudiantes de medicina.

“Dicho médico no correspondía al plantel médico del hospital. Fue médico pasante; realizó su internado rotatorio en el Hospital de Santa Rosa mediante el convenio de la UPA con el Ministerio de Salud, pero ya culminó sus labores en el 2025. El mismo correspondía al grupo de estudiantes provenientes de Pedro Juan Caballero”, explicó Ramírez.

La directora agregó que el médico se quedó en la ciudad porque estaba por rendir el examen para la especialidad en Asunción. Incluso se había inscrito y estaba por presentarse ante la Comisión Nacional de Residentes Médicos (CONAREM).