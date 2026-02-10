Hallan muerto a un médico brasileño en Misiones y apuntan al fentanilo

En una vivienda ubicada en el barrio San José de la ciudad de Santa Rosa, Misiones, fue hallado sin signos de vida y en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un médico brasileño identificado como Bruno Caliester Chagas, de 47 años.

El hallazgo se produjo tras la denuncia de Fanny Medina Molas, quien indicó que el médico no asistía a sus actividades habituales desde el viernes y no respondía los mensajes ni las llamadas. Verificó que su vivienda estaba cerrada y decidió avisar a la Policía Nacional, según el reporte.

Con autorización del propietario, ya que se trataba de un inquilinato, los intervinientes derribaron la puerta y encontraron a Chagas tendido sobre la cama, en un avanzado estado de descomposición.

Se informó del hecho al fiscal de turno, Nelson Colmán, quien acudió al lugar junto al médico forense, Félix Fornerón, para realizar la inspección correspondiente.

Según el informe policial, el cuerpo presentaba vías de administración de suero fisiológico y medicamentos en ambos brazos. Se presume que fueron utilizadas para la aplicación de diversos fármacos, cuyos restos se hallaron en una bandeja junto a la cama.

Las ampollas encontradas, ya vacías, eran: midazolam 10 mg/ml; propofol 200 mg/ml; trece ampollas de fentanilo 0,1 mg/ml cada una. También, dos jeringas de 3 ml y dos de 2 ml, así como dos vías endovenosas conectadas a frascos vacíos de suero fisiológico de 500 ml cada uno.

El forense Félix Fornerón diagnosticó como causa probable de muerte una sobredosis de sustancias controladas administradas por vía parenteral. El cuerpo fue hallado en decúbito dorsal, en franco proceso de descomposición, con un tiempo estimado de fallecimiento de 48 a 60 horas.