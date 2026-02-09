Caazapá: denuncian muerte de joven de 24 años y apuntan a presunta atención deficiente en Hospital Regional

El fallecimiento de una joven de 24 años generó una denuncia pública contra el Hospital Regional de Caazapá, luego de que su padre, Bernardo Taparis, atribuyera la muerte a una presunta deficiencia en la atención médica y a la demora en el traslado a un centro de mayor complejidad.

Según el relato del denunciante, el pasado 22 de enero su hija acudió a un centro asistencial privado por intensos dolores y malestares abdominales, desde donde fue derivada de urgencia al Hospital Regional de Caazapá para una evaluación más profunda.

Una vez en el nosocomio público, la joven fue internada de urgencia y, tras los primeros estudios, los médicos determinaron que debía ser trasladada a un hospital de mayor complejidad para recibir un tratamiento adecuado. Sin embargo, Taparis afirmó que el traslado no se concretó de manera inmediata y que su hija debió aguardar varias horas para ser derivada, pese a la gravedad de su estado de salud.

“Si la atención hubiera sido diferente, hoy mi hija estaría viva”

De acuerdo con la denuncia, la familia esperó desde aproximadamente las 21:00 hasta casi las 2:00 de la madrugada del día siguiente para que se lleve a cabo el traslado en ambulancia hacia el Hospital General de Coronel Oviedo. Trágicamente, la joven falleció poco después de salir del Hospital Regional de Caazapá, ya en la ambulancia y camino al centro asistencial de referencia, según el testimonio del padre.

“Si la hubieran derivado a tiempo, si la atención hubiera sido diferente, hoy mi hija estaría viva”, manifestó Taparis, al responsabilizar directamente a la supuesta deficiente atención recibida en el hospital cabecera departamental.El hombre reclamó además que su hija no fue ingresada de inmediato a una unidad de cuidados intensivos y cuestionó si la demora obedeció a la falta de camas disponibles o a una supuesta escasez de personal médico especializado.

También denunció un trato que calificó de “prácticamente inhumano”, señalando que mientras él se encontraba desesperado y observaba cómo el estado de su hija empeoraba con el correr de las horas, no percibió del personal médico una respuesta acorde a la urgencia del cuadro.

Taparis lamentó que una situación de este tipo ocurra en un hospital regional, al que acuden no solo habitantes de la ciudad de Caazapá, sino también pacientes de distritos aledaños que carecen de centros preparados para atender casos de alta complejidad.

Médicos niegan acusaciones

Ante la denuncia, desde la dirección del Hospital Regional de Caazapá salieron al paso de las acusaciones y dieron versión oficial sobre lo ocurrido.

El director médico del centro asistencial, Dr. Jesús Vera, explicó que la joven ingresó al hospital alrededor de las 21:00 con un cuadro de dolor abdominal de aproximadamente diez días de evolución, ya derivada desde otra institución.

Detalló que el cirujano de guardia, tras evaluar los estudios disponibles, diagnosticó una colangitis aguda grave, una patología sumamente delicada que requería de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), un estudio diagnóstico y terapéutico de alta complejidad.

El médico señaló que la paciente ya presentaba signos vitales comprometidos, con hipotensión, plaquetopenia y evidencias de una falla multiorgánica avanzada al momento de su ingreso.

Vera afirmó que el hospital contaba con una cama disponible en la unidad de terapia intensiva y que un equipo multidisciplinario, integrado por médicos de guardia de clínica médica, terapia intensiva y cirugía, trabajó para estabilizar a la joven durante su estadía.

Indicó que la paciente permaneció menos de seis horas en el Hospital Regional y que, debido a la imposibilidad de realizar la CPRE en Caazapá, se gestionó su traslado directo al Hospital General de Coronel Oviedo, donde ya se había conseguido una cama de terapia intensiva.

“El cuadro requería un estudio e intervención de alta complejidad que no se realiza en nuestro hospital. Por eso se optó por derivarla a Coronel Oviedo, donde sí se contaba con los medios necesarios”, explicó el director médico.

Finalmente, sostuvo que durante el traslado la joven sufrió un paro cardíaco del cual no pudo ser reanimada, produciéndose el deceso, y remarcó que, según la evaluación médica, la muerte se debió a una falla multiorgánica avanzada por una patología que no recibió tratamiento oportuno antes de su ingreso al hospital.