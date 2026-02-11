Paraguarí: suspenden juicio a exintendenta de Quiindy acusada de un perjuicio de G. 45 millones

El fiscal penal de Quiindy, Víctor Maldonado, explicó que la procesada presentó un certificado médico alegando problemas de salud y solicitó la suspensión de la audiencia. El Tribunal integrado por el juez Antonio Benítez y Hugo Ignacio Ríos Alcaraz y Fabiola Quintero, hizo lugar al pedido y fijó una nueva fecha para el inicio del juicio oral, que quedó programado para el próximo 30 de marzo.

La ex intendenta está acusada por el supuesto hecho punible de lesión de confianza. De acuerdo con la investigación fiscal, durante su administración se habrían retirado tres refugios de pasajeros que habían sido instalados con fondos municipales sobre la ruta PY01.

El agente fiscal Maldonado señaló que en caso que persista similar pedido de suspensión, se puede recurrir a un médico forense e incluso disponer la comparecencia por la fuerza pública, aunque en este caso la suspensión se otorgó por una cuestión de salud debidamente documentada.

El fiscal detalló que en su momento se adjudicó por contratación directa la construcción de nueve refugios de pasajeros, con un costo de G. 15 millones cada uno. Sin embargo, tres de esas estructuras fueron posteriormente retiradas y hasta la fecha no habrían sido repuestas, lo que habría ocasionado un perjuicio patrimonial estimado en G. 45 millones a la Municipalidad de Quiindy.

El Ministerio Público sostiene que el daño económico afecta directamente al patrimonio de la ciudadanía. En caso de una eventual condena, el hecho atribuido prevé una pena de hasta cinco años de prisión, conforme a lo establecido en la legislación penal vigente.

El proceso continuará en la nueva fecha fijada, instancia en la que se deberá debatir la responsabilidad penal de la acusada en los hechos investigados.

Antecedentes del caso

Los ediles se habían percatado que en el 2015, la intendenta de ese momento Alba Acevedo, al asumir el cargo, decidió retirar tres refugios de pasajeros que fueron instalados por la entonces intendenta liberal María Gloria Caballero.

El desmontaje lo habría hecho la misma empresa que se había adjudicado con la instalación de dichas casetas “Mejor Promo SA”, representada por Darwin Shussmuller.

Según la investigación, en 2018, tras reiterados reclamos de concejales municipales, la entonces intendenta habría acordado con el responsable de la empresa la reposición de los refugios en el mismo lugar. Sin embargo, dicho compromiso no se habría cumplido.

En 2019, los entonces concejales Juan Domingo Fleitas, Carlos Miguel Alvarenga, Guillermo Lovera (ANR) y la presidenta de la Junta Municipal, Carmen Peralta (PDP), presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público ante la falta de reposición de las estructuras.

Los ediles sostuvieron que, al asumir el cargo en 2015, Acevedo habría ordenado retirar los refugios instalados durante la administración de la exintendenta liberal María Gloria Caballero por motivos políticos.

Proceso judicial

En agosto de 2022, la fiscal Teresita Paredes imputó a la exintendenta por lesión de confianza. Posteriormente, la agente fue recusada y la causa pasó a la Fiscalía de Ybycuí, quedando luego a cargo del entonces fiscal adjunto Roberto Zacarías.

En 2023, la jueza Digna Ocampos, de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, ordenó la captura de la exjefa comunal tras no haberse presentado a dos audiencias convocadas para analizar un pedido de sobreseimiento provisional solicitado por el Ministerio Público.

Finalmente, en marzo de 2025, el fiscal Víctor Maldonado presentó la acusación formal contra la exintendenta.