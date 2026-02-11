Paraguayos en el exterior cuestionan convenio del TSJE con la OEA

Para la Coordinadora de la Migración Paraguaya (Comipar), este acuerdo entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentado como un “hito para la institucionalidad paraguaya” resulta contradictorio frente a lo que denominan una “obstaculización deliberada” de los derechos políticos de los paraguayos residentes en el extranjero.

Un padrón que no refleja la realidad, denuncian

La brecha entre la población migrante y su representación electoral es, según las cifras presentadas, alarmante.

A pesar de que se estima que 1.500.000 paraguayos viven fuera del país, la participación oficial es mínima.

Meta de inscripción 2024 : 100.000 personas.

Registros alcanzados : 56.000 personas.

Representatividad real: menos del 5% del total.

“Estas cifras no responden a falta de interés, sino a políticas deliberadas que limitan nuestra participación”, afirma el comunicado, señalando directamente a la “Ley Mordaza Migrante” y la derogación de la Ley 6951 como herramientas de silenciamiento político.

Urnas electrónicas

Otro de los puntos críticos del reclamo es la implementación de las urnas electrónicas. Comipar exige la suspensión de este sistema hasta que existan garantías claras, auditorías independientes y supervisión internacional.

La organización teme que la falta de transparencia tecnológica, sumada a los bajos niveles de inscripción, termine por socavar definitivamente la integridad del voto migrante.