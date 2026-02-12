Aprehenden a Raúl Ramírez y a su madre por presunto atropello en Fiscalía de Villarrica

El médico Raúl Enrique Ramírez Mora (36) y su madre, la abogada Ana Lidia Mora de Ramírez (61), fueron aprehendidos este jueves al mediodía en la sede de la Fiscalía de Villarrica, tras un presunto incidente registrado en el segundo piso del edificio del Ministerio Público.

Ambos fueron sindicados por los supuestos hechos de perturbación de la paz pública y lesión, luego de un altercado ocurrido en la Unidad Penal N° 6, en el marco de una causa vinculada al conflicto por la posesión del atractivo turístico Salto Cristal.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 3ª Centro, el procedimiento se realizó a las 12:40, tras una llamada telefónica recepcionada en la oficina de guardia, en la que se alertaba sobre disturbios en el interior de la Fiscalía. Personal policial acudió al lugar y, con apoyo de comisarías aledañas, se controló la situación y se procedió a la aprehensión de los involucrados.

Según el reporte oficial, el incidente se produjo cuando Roberto Ramón Bravo Galeano (42) y su esposa Olga Concepción Morel Duarte (41), domiciliados en Isla Alta, distrito de Borja, se encontraban en la sede fiscal para una audiencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Conflicto por acceso al Salto Cristal: hallan trampa y acusan a supuesto prestanombre de gobernador

En ese momento, siempre según el informe policial, el médico Ramírez habría comenzado a amenazar verbalmente a Bravo y generado disturbios que derivaron en empujones dentro de la institución pública.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, se señala que Ana Lidia Mora de Ramírez habría agredido físicamente a Olga Morel durante el altercado, motivo por el cual se solicitó refuerzo policial y se procedió a la aprehensión de ambos.

Tanto Ramírez como su madre fueron trasladados a la Comisaría 5ª Ybaroty, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para definirse su situación procesal.

El trasfondo del incidente guarda relación con la imputación formulada por la fiscal Gladys Jiménez contra el médico por un supuesto desacato a una orden de alejamiento.

La medida judicial le prohíbe acercarse al domicilio de Olga Morel, esposa de Roberto Bravo, con quienes Ramírez y su familia mantienen una prolongada disputa por la posesión del Salto Cristal.

Según los documentos, la fiscala habría considerado como desacato el hecho de que Ramírez se presentó nuevamente en el predio del atractivo turístico, interpretando que el lugar forma parte del domicilio de la denunciante.

No obstante, el médico sostiene que, conforme a una resolución de un juez de paz del departamento de Paraguarí, el domicilio de Morel no se encuentra en el predio del Salto Cristal, sino a unos 600 metros del sitio turístico.

Ramírez argumenta que, en consecuencia, no habría violado la orden judicial de alejamiento y que su presencia en el lugar no constituye desacato.