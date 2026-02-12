Detonaciones en Mariano Roque Alonso: Ejército emite comunicado para evitar alarma

El anuncio fue realizado a través del Departamento de Comunicación Social del Comando del Ejército, que puso el aviso a conocimiento de la ciudadanía para evitar alarmas o confusiones por los fuertes ruidos que podrían percibirse en Mariano Roque Alonso.

Según el informe, las detonaciones estarán a cargo de personal del Comando de Artillería del Ejército (Comarte) y se desarrollarán en el marco de la ceremonia de clausura del Cimefor 2026, de la cual participará el presidente Santiago Peña.

Se trata de salvas de cañón, un recurso protocolar utilizado en actos militares solemnes. Desde la institución castrense instan a la ciudadanía a mantener la calma ante los estruendos, ya que forman parte de una actividad programada.