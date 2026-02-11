Así se debe hablar con quienes se identifican como therians, según IPS

Según el IPS, el caso de los “therians” es una subcultura e identidad personal en la que algunas personas sienten, a nivel psicológico o espiritual, al punto tener “una conexión profunda o una identidad parcial con un animal no humano”.

Al respecto, el doctor Mauricio Acosta, psiquiatra infantojuvenil de la previsional apuntó que esto “no implica necesariamente creer que uno es físicamente un animal”, sino va más porque “la vivencia ocurre en el plano identitario, simbólico, conductual o espiritual”.

Asimismo, un “therian” es alguien que se identifica como un animal, ya sea un lobo, perro, gato, zorro, ave u otras especies.

Al respecto, el especialista menciona unos ejemplos de “autodescripción” que pueden ser frecuentes:

“Soy humano, pero mi identidad interna es lobo.”

“Siento que mi mente funciona como la de un felino.”

“Tengo recuerdos o impulsos asociados a un animal.”

Therian y sus tipos

Por otra parte, detalla que hay distintos “tipos” de therians, ya que “no todos viven igual” y dentro de su comunidad pueden describirse de varias maneras:

Psicológica

La persona siente que su mente, instintos o reacciones se parecen a las de un animal.

Puede incluir identificación simbólica fuerte.

Espiritual

• Creencia de tener alma animal, vida pasada animal, o espíritu guía animal.

Neurológica - sensorial

• Sensaciones de “cola fantasma”, “orejas”, impulsos de movimiento, algo que se puede denominar como phantom shifts.

Conductual

Momentos en que la persona siente cambios temporales, ya sea en la postura corporal, un deseo de moverse como animal, vocalizaciones o conductas instintivas.

“No implican pérdida de realidad en la mayoría de los casos”, comentan.

Diferencias con otros conceptos

Hay otros conceptos similares, pero que son diferentes, según recopila el médico:

Furry fandom: e s un hobby/fandom artístico que no implica identidad.

Otherkin: identidad no humana más amplia como dragones o seres mítico

Role-play: juego o actuación consciente.

“No es un diagnóstico psiquiátrico”, puntualizan.

Al respecto se menciona que en la salud mental se lo puede entender desde varios marcos, nuevamente, según el profesional infanto-juvenil:

Construcción identitaria

Similar a identidades subculturales.

Búsqueda de pertenencia y narrativa personal.

Regulación emocional

Identificarse con un animal puede simbolizar:

Fuerza

Protección

Libertad

Aislamiento

Neurodiversidad

Hay reportes, aunque no concluyentes, de mayor presencia en personas con:

TEA

Alta sensibilidad sensorial

Rasgos disociativos leves

Imaginación vívida

Dimensión simbólica/arquetípica

Similar a tótems, animales de poder, chamanismo.

Casos clínicamente relevantes

Conforme al especialista del IPS, estos casos son clínicamente relevantes cuando hay una pérdida de juicio de realidad, por ejemplo, al implicar que uno físicamente es un animal de una forma delirante.

O de igual manera se requiere un abordaje clínico cuando interfiere con la vida diaria, se asocia a psicosis, trastornos disociativos graves o genera aislamiento extremo o malestar significativo.

“En la mayoría de los casos no ocurre”, agrega.

Aspecto sociocultural

Como una lectura sociocultural actual, se entiende a los “therians” como una cultura de identidad digital, narrativas postmodernas del yo, espacios de pertenencia alternativos o exploración identitaria adolescente.

Finalmente, para abordarlo en una entrevista con adolescentes y familias existe un mayor riesgo de iatrogenia por invalidación.

Entre los errores frecuentes una figura adulta puede decir cosas como “eso no existe”, “estás confundido”, “es una locura” o “te lo prohíbo”.

“Esto rompe la alianza terapéutica y la confianza con el adolescente”, asegura el experto.

Por esto último, la estrategia clínica sugerida es validar la vivencia, pero no la literalidad. Como un ejemplo se puede decir “entiendo que esa identidad es importante para vos.”

Seguidamente, se recomienda explorar significados con algunas preguntas útiles como “¿qué representa ese animal para vos?”; “¿cuándo empezaste a sentirlo?” o “¿en qué momentos aparece más?”

Entre los casos, frecuentemente puede emerger una necesidad de protección, rabia contenida, soledad o búsqueda de pertenencia.

Qué hacer y qué no hacer

Un aspecto clave es evaluar algunos aspectos referentes a la funcionalidad:

¿Interfiere en colegio?

¿Afecta vínculos?

¿Genera bullying?

¿Limita actividades?

En lo que refiere a los padres, un mensaje importante es que un caso no es necesariamente patológico, no implica psicosis y puede ser una fase identitaria.

Finalmente, entre los aspectos de que no hay que hacer se mencionan estos puntos:

Burlarse o ridiculizar

Prohibir bruscamente

Exponerlos públicamente

Asumir que “están enfermos”

Confrontar de forma humillante

Por otra parte, lo que sí se recomienda hacer es:

Escuchar sin juzgar

Preguntar qué significa para ellos

Observar cambios emocionales

Regular exposición a redes

Fomentar identidad humana integrada

Consultar si hay aislamiento o sufrimiento

