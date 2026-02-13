Barrio Obrero a oscuras: vecinos denuncian cortes diarios por transformador colapsado

Los vecinos de las calles Alberdi y 8ª Proyectada, señalan que el problema se arrastra desde noviembre, cuando fueron instaladas nuevas columnas colocadas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en la zona. Desde entonces, el transformador que abastece a varias manzanas presenta fallas recurrentes, especialmente en horarios de alto consumo, cuando la mayoría utiliza acondicionadores de aire debido a las altas temperaturas.

“Siempre se va a las doce de la noche, cuando más se usa el aire”, relató Estela Yodice, vecina afectada. Indicó que desde el sábado los cortes se volvieron más prolongados y que en una de las ocasiones recién apareció una cuadrilla de la ANDE 17 horas después del apagón.

Según los pobladores, el transformador alimenta al menos cinco cuadras, afectando a más del 60% de las viviendas del sector, e incluso a residentes de la zona de 14 de Mayo.

“Soluciones que duran minutos”

Los afectados denuncian que las intervenciones técnicas no resuelven el problema de fondo. En uno de los episodios más recientes, tras una reparación, el servicio se restableció apenas por unos minutos antes de que el transformador volviera a explotar.

“Nos dijeron que tengamos fe y mente positiva, que ahora sí iba a funcionar. Pero no funcionó”, reclamó Edith Peralta, quien cuida a su padre de 89 años, hipertenso, que —según explicó— incluso llegó a descompensarse por el intenso calor.

Los vecinos también reportan casos de baja tensión en algunas viviendas, lo que habría provocado la quema de electrodomésticos como heladeras y acondicionadores de aire.

Adultos mayores y bebés, los más afectados

La situación golpea especialmente a familias con adultos mayores, niños y recién nacidos. Algunos vecinos optaron por abandonar temporalmente sus viviendas ante la imposibilidad de soportar el calor.

“Es inhumano. No tenemos agua fría, se descomponen los alimentos y hay personas que apenas pueden moverse por el calor”, lamentó Vicente Sabera, de 89 años.

Los pobladores cuestionan que, pese a pagar regularmente sus facturas, no reciben una solución definitiva y exigen el cambio estructural del transformador por uno de mayor capacidad que soporte la demanda energética del sector.