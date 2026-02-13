Día de los Enamorados: ¿cuántos paraguayos celebrarán el amor este 14 de febrero?

En la víspera del 14 de febrero, Día de los Enamorados, el Instituto Nacional de Estadística (INE) compartió un panorama del estado civil de los paraguayos. Según los datos más recientes, la mayoría de la población mantiene algún tipo de vínculo afectivo.

Según la Encuesta Permanente de Hogares 2025, el 34,3% de las personas de 15 años o más son solteras, mientras que el 27,7% están casadas y el 26,4% viven en uniones de hecho.

Sumando ambos grupos, más de la mitad de los paraguayos mantiene una relación formal, superando ampliamente al grupo de solteros. Otros estados civiles representan porcentajes menores: separados 6,1%, viudos 4,8% y divorciados 0,7%.

Diciembre, el mes preferido para casarse en Paraguay

En 2024, se registraron 17.357 matrimonios en todo el país, casi 500 más que el año anterior. El mayor número de mujeres se casa entre los 25 y 29 años, mientras que en los hombres, entre los 30 y 34 años.

El departamento Central lidera las celebraciones con el 28,8% de los matrimonios, seguido por Alto Paraná (14,4%) y Asunción (10,6%). Además, el 17% de las bodas se celebra en diciembre, que es el mes preferido por las parejas paraguayas para celebrar su amor.