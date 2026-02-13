Docentes de la UNA en Misiones cierran ruta y exigen participación en mesa técnica por reforma de la Caja Fiscal

Los docentes y funcionarios de la Facultad de Ciencias Veterinarias, filial San Juan Bautista, y de la Facultad de Ciencias Agrarias, filial Santa Rosa, en el departamento de Misiones, ambas pertenecientes a la Universidad Nacional de Asunción (UNA), realizaron la manifestación pacífica con cierre de ruta, exigiendo su inclusión en el estudio de la reforma de la Caja Fiscal.

La aprobación de la reforma de la Caja Fiscal por parte del Senado fue postergada hasta el 25 de marzo, debido a que se señaló la necesidad de realizar un mejor análisis de varios puntos.

En ese sentido, se conformó una mesa técnica en la que estarían participando diferentes gremios, principalmente del sector docente. Sin embargo, en lo que respecta a la UNA no fue incluida, razón por la cual los mismos se encuentran en paro general, exigiendo dicha inclusión para el estudio.

Lea más: Caja Fiscal: economista lamenta gran oportunidad que se perdió para avanzar con reforma

“Pedimos un espacio en la mesa técnica de la bicameral para tratar los derechos que nos corresponden y trabajar técnicamente. No estamos ajenos a la ley de la Caja Fiscal, pero sí queremos ser partícipes de esas decisiones que van a tomar los senadores el 25 de marzo”, señaló Daniel Avalos, director de la Facultad de Ciencias Agrarias UNA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mismo indicó que el jueves 12 de febrero se envió la solicitud para ser incorporados tanto al presidente Colym Soroka como a Basilio Núñez, y que hasta el momento no han recibido respuesta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Veterinarias UNA, Erico Arrieta, remarcó que el reclamo principal es la inclusión inmediata de los técnicos de la UNA en la mesa de negociación, para plantear la propuesta institucional y defender los derechos que legítimamente les corresponden a funcionarios, docentes técnicos, docentes de aula, auxiliares de enseñanza y personal de servicio, en todas las categorías.

Arrieta agregó que el Consejo Superior Universitario estableció un paro total de la universidad hasta hoy. “Se levanta el paro aparentemente, aunque tampoco es seguro. Todo queda en manos del Consejo Superior Universitario, que tiene la potestad de convocar a sus componentes y establecer paro total hasta que se trate la ley”, agregó.

Por último, remarcó que no están en contra de la reforma de la Caja Fiscal. “Lo que no queremos es que las medidas sean tan traumáticas, que no consideren los derechos de personas que ya cumplieron la edad y el tiempo para la jubilación y que incluso iniciaron los trámites. No estamos de acuerdo con que no seamos escuchados y que nuestras propuestas no sean atendidas”, concluyó.