El peligro oculto tras un “regalito”: extraen resorte de bolígrafo del pulmón de una niña de tres años

Una niña de tres años, residente de la ciudad de San Lorenzo, recibió un bolígrafo con una caricatura de astronauta como regalo el pasado mes de diciembre, lo que derivó en un transitar complicado para ella y su familia, indican desde el Ineram.

La niña desarmó el bolígrafo. En un descuido, el pequeño resorte metálico del mecanismo desapareció, pero nadie sospechó en ese momento que había sido inhalado.

Los síntomas era tos constante y un “chillido” característico en el pecho, por lo que realizaron múltiples visitas a servicios de urgencias donde, inicialmente, el diagnóstico no era claro.

Fue una paciente de la madre de la niña, quien casualmente es doctora, la que sugirió lo que nadie había solicitado hasta entonces: una radiografía de tórax.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ineram reporta cuatro casos de niños que tragaron monedas en lo que va del año

El hallazgo y la compleja cirugía

La radiografía reveló la presencia nítida de un resorte de bolígrafo alojado en el bronquio fuente izquierdo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Debido al tiempo transcurrido desde diciembre, el cuerpo extraño ya presentaba signos de integración con el tejido pulmonar.

El equipo médico realizó, este jueves, la extracción mediante un procedimiento de alta complejidad, realizando maniobras de “desenrosque” para liberar el metal que ya prácticamente formaba parte del bronquio.

“Fue una intervención delicada, el objeto estaba muy adherido debido al tiempo que permaneció allí”, explicaron los profesionales intervinientes. La paciente se recupera favorablemente.

Profesionales de la salud instan a supervisar los juguetes y objetos que llegan a manos de niños pequeños.