En IPS Ingavi, paciente de 97 años murió esperando una cama de UTI

Paulina López, de 97 años de edad, falleció hoy, alrededor de las 11:00, en Urgencias del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS). Su hija Karina Galeano denunció que desde la noche anterior, cuando llegaron al servicio, la mantuvieron allí, sin intubarla, porque no había cama en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Geriátrica.

“A mi mamá, este jueves le trajimos por tercera vez. El diagnóstico fue neumonía, que le costaba mucho respirar, y necesitaban intubarla. Pero desde anoche a esta mañana, dicen que no hay camas disponibles en el área de terapia adultos, geriátrico, y que ese procedimiento necesita. Por más de que exista solamente un 50% de que sea efectivo, ella está necesitando. Ahora le tienen con respirador”, denunciaba Galeano hoy alrededor de las 10:30. Aproximadamente media hora después de estas declaraciones, Paulina fallecía en Urgencias.

Karina también contó que esa fue la tercera vez que llevaban a doña Paulina al IPS Ingavi. “La semana pasada, cuando vino, le dijeron que no tenía nada grave y le tuvimos que llevar de vuelta a casa. Y a lo mejor si ahí ya le daban un tratamiento, no íbamos a llegar a esta situación”, remarcó.

El doctor Álvaro Benítez, jefe de Urgencias del hospital, negó por su parte que haya falta de camas disponibles en UTI. Afirmó que la paciente estaba en “código rojo”, constantemente monitoreada, con una bronconeumonía, y que le estaban practicando estudios. Afirmó que no la estaban trasladando a una UTI porque necesitaban que sus signos vitales estén más estables.

IPS: Falta de camas también se denunció en Hospital Central

Sin embargo, la falta de camas en UTI dentro de los servicios del IPS es un reclamo que se repite en los últimos días. El 2 de febrero, la familia de Víctor Duré fue llevado al Hospital Central tras sufrir un infarto y allí lo mantuvieron en Urgencias porque no había camas de terapia intensiva disponibles.

En la misma semana, ABC Tv confirmaba pacientes ubicados en camillas improvisadas en los pasillos de Urgencias debido a falta de camas para internados.

Todo ocurría luego que el 28 de enero, Braulio Vázquez falleciera en el Hospital Central esperando un cateterismo que no llegó porque los equipos no estaban disponibles.

A esto se suma la falta de insumos y medicamentos básicos, que asegurados siguen denunciando en todos los servicios.

“Bendecido” Jorge Brítez pidió paciencia y tiempo

Estas denuncias, a las que se suman los problemas con el agendamiento, aumentan la indignación de los asegurados, que desde hace un tiempo vienen pidiendo la destitución del presidente de IPS, Jorge Brítez.

Sin embargo, Jorge Brítez recibió esta semana la “bendición” de Santiago Peña. Prometió que la falta de medicamentos se subsanaría en unas 6 a 8 semanas más y prometió mejoras en los servicios. Si bien para los asegurados el tiempo y la paciencia se agotaron ya; este jueves, en conferencia de prensa, Brítez confirmó que no renunciará y pidió nuevamente tiempo y paciencia.