“Nos está matando de a uno”: asegurados del IPS exigen la salida de Jorge Brítez

La gestión de Jorge Brítez al frente del Instituto de Previsión Social (IPS) enfrenta su momento más crítico. El malestar de los asegurados ha trascendido las quejas por la lentitud en el sistema de turnos, transformándose en un pedido de destitución del titular del Consejo de Administración. Los gremios y aportantes denuncian una crisis sin precedentes marcada por la escasez de medicamentos esenciales y fallas estructurales que estarían comprometiendo directamente la salud y la supervivencia de los usuarios.

La tragedia de Braulio Vázquez, quien falleció necesitando un cateterismo de urgencia que nunca se realizó porque el angiógrafo del hospital no estaba operativo, se convirtió en el símbolo de la desidia. Este hecho que desató una indignación ciudadana, también destapó una realidad aterradora: la falta de equipos biomédicos básicos que está paralizando cirugías y diagnósticos vitales.

Entre farmacias vacías y equipos rotos

Para los asegurados, el aporte mensual obligatorio se siente hoy como una estafa. Ramón Cristaldo, un paciente que lleva seis meses sin poder retirar medicamentos esenciales como el Dabigatrán, calificó la gestión actual de “criminal”.

“No hay equipos, no hay médicos, no hay turnos, ni agua hay. ¿Qué espera Jorge Brítez para renunciar? Es insostenible; hasta una curita tenés que comprar si querés atención”, lamentó Cristaldo, quien debe desembolsar cerca de G. 2 millones mensuales de su bolsillo para cubrir lo que el IPS le niega.

Todo es un “negocio”, denuncian

Otro aportante, que prefirió el anonimato, señaló la contradicción entre la carencia interna y la abundancia externa: “Hay farmacias afuera por todos lados donde no falta nada, pero mientras, acá falta todo. Es un negociado, siempre hay que salir a comprar de esa farmacia que está en la puerta del IPS”.

Esta percepción es compartida por Melanio Sosa, quien debe costear su propia insulina. Sosa fue tajante al describir a la autoridad máxima del ente: “Este señor (Jorge Brítez) es un hombre sin corazón, nos está matando de a uno”.

“Negligencia criminal” y crisis en el Consejo

Desde la Unión Nacional de Jubilados, el vocero Pedro Halley no ahorró calificativos, tildando la situación de “negligencia criminal” y apuntando directamente a la responsabilidad del presidente y el Consejo de Administración.

La Asociación Nacional de Asegurados del IPS también pide la renuncia de los miembros del Consejo de Administración. Los aportantes piden el cambio total de los miembros y la salida del presidente, Jorge Brítez. Además, exigen el restablecimiento urgente de los contratos de mantenimiento técnico y provisión total de medicamentos.

La crisis ya provocó fisuras internas: los consejeros Carlos Pereira (representante del Ministerio de Trabajo) y José Argaña (representante de Empleadores) han puesto sus cargos a disposición. Sin embargo, Brítez se aferra al sillón. Aunque admitió haber “pensado en renunciar” tras la muerte de Vázquez, argumentó que sería “de cobardes” abandonar la institución ahora, escudándose en supuestos “proyectos lindos” a futuro.