Fundación Gral. Bernardino Caballero denuncia retiro inconsulto del busto del fundador de San Ber

Según la carta enviada por la Fundación, la acción del intendente Emigdio Ruiz Diaz (ANR-HC) se realizó de manera inconsulta y sin respetar las formalidades, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la institución.

La escultura había sido donada por la Fundación y ubicada hace más de 10 años en la plaza que lleva el nombre del fundador, símbolo histórico de la ciudad.

La Fundación solicitó a la Secretaría Nacional de Cultura, como principal organismo público encargado de la protección del patrimonio cultural, que considere plantear acciones ante el Ministerio Público por este hecho, calificado como “bochornoso” por los miembros de la institución.

Antecedentes

La obra, junto con la placa, tuvo una inversión superior a los 45 millones de guaraníes.

Y fue inaugurada en la plaza central de San Bernardino hace más de una década, con la finalidad de recordar al fundador de la ciudad y preservar su memoria histórica.

Desde su instalación, la obra se convirtió en un ícono local y punto de referencia para actos cívicos y culturales. En los últimos años, la Fundación había gestionado el mantenimiento y cuidado del busto, asegurando su preservación como patrimonio de la comunidad.

La carta fue firmada por el presidente Dr. Darío Caballero Bracho y el secretario general Dr. Bernardino Caballero Barrios, y registrada oficialmente en la Secretaría Nacional de Cultura el 12 de febrero de 2026.

