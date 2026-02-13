On the record nueva propuesta de ABC Podcast

On the record de ABCPodcast nace como la respuesta para quienes buscan no solo enterarse de las noticias, sino comprenderlas. Esta nueva propuesta trasciende el titular para poner el foco en los temas que marcan la agenda nacional y atraviesan el día a día de nuestro país.

Este podcast de entrevistas periodísticas ofrece actualidad, perspectiva y profundidad a través de un formato ágil, pensado para el consumo digital contemporáneo. Las conversaciones son directas en un espacio de diálogo profundo con referentes, protagonistas y las voces más autorizadas de cada sector.

Análisis con propósito

On the record de ABC Podcast no solo cuenta qué es lo que está pasando; también ayuda a la audiencia a entender por qué importa lo que esta pasando y cómo nos afecta como sociedad. Cada episodio está diseñado para aportar las claves necesarias que permiten interpretar la compleja realidad con una mirada moderna y un lenguaje claro.

El primer capítulo aborda el tema de las visas para Estados Unidos donde Paraguay jugará el combo de tres partidos de la primera ronda en California. Leanne Cannon, directora de Diplomacia Pública de la embajada de los Estados Unidos en Paraguay detalla los trámites y el proceso

Leanne Cannon también responde a un temor que tienen los hinchas paraguayos sobre las incursiones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), la agencia federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su misión principal es proteger la seguridad nacional y pública mediante la aplicación de leyes migratorias, aduaneras y de control fronterizo, así como la investigación de delitos transnacionales.