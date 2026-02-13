Récord de lluvias: más de 100 milímetros de agua cayeron en menos de tres horas

La primera media hora de temporal alcanzó la sorprendente cifra de 47 milímetros de agua caída en Asunción, lo que generó un verdadero caos en el tránsito, en varios puntos de la ciudad.

El director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, sostuvo que -de seguir- esto puede tornarse catastrófico.

“Nuestra estación de la UNA está reporando ahora, a las 10:20, que ya cayeron 109 milímetros de agua. Esto se está llevando la posta de récord de lluvias en un plazo de dos horas y media”, señaló.

Luego comentó que en el barrio Sajonia era muy poca la lluvia cuando empezó, a eso de las 08:00 a 08:20. “Ahora, a las 10:20, se reporta 52 milímetros de agua caída. Prácticamente alcanza el perfil de cantidad de lluvia por tiempo en lo que sucedió en media hora en el inicio de las lluvias”.

En la zona de la Universidad Católica, en el campus de Santa Librada, se registraron 35,8 milímetros de agua caída. “Central se está llevando la posta de los valores más importantes de lluvias a estas horas”.

El director de Meteorología explicó que más de 100 milímetros de agua caída se puede dar en dos días de lluvias o inclusive en un mes, dependiendo de la estación en la que se genere.

Para finalizar, sostuvo que no se descarta que las lluvias continúen durante el resto del día, por lo que se podrían tener valores que marquen nuevos records en cuanto a milímetros caídos en un día.

Los valores más altos

Un valor extremo que se dio un 7 de enero de 1971 en Pozo Colorado, marcó 256,3 milímetros de agua. Un 19 de enero del 2011 cayeron 208 milímetros en General Bruges y en 1980 se reportaron 113,3 milímetros en 24 horas en la zona del Hospital de Clínicas.

En la estación de Luque, el 25 de febrero del 2014 marcó 221,9 milímetros de agua caída en 24 horas.