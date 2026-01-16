¿Viajás a Brasil? Tu celular puede avisarte de emergencias en tiempo real

En plena temporada alta de viajes a Brasil, especialmente hacia destinos como Santa Catarina que incluye a Florianópolis, Balneário Camboriú y Bombinhas, cada vez más paraguayos cruzan la frontera en busca de descanso. En ese contexto, es importante señalar que además del protector solar y la reserva de alojamiento, hay un detalle clave que muchos desconocen: el celular puede convertirse en una herramienta de seguridad.

El sistema oficial de alertas de Defensa Civil permite recibir notificaciones en tiempo real ante fenómenos como lluvias intensas, crecidas, tormentas o deslizamientos, sin necesidad de descargar aplicaciones, según informó recientemente el gobierno del Estado de Santa Catarina.

“Prestar atención a las notificaciones oficiales es la principal medida de precaución y puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia”, señala la institución a través de un informe difundido esta semana en las páginas oficiales. Ese sistema de alerta implica el envío de mensajes a través de los teléfonos celulares.

Dos sistemas de alerta que funcionan en Santa Catarina

Actualmente, operan dos mecanismos complementarios para garantizar que la información de alerta por fenómenos adversos llegue a tiempo:

Alerta por SMS

Es un servicio personalizado que permite recibir notificaciones sobre una ciudad o barrio específico. Funciona incluso sin conexión a internet, pero requiere inscripción previa.

Para activarlo, se debe enviar un mensaje gratuito con el código postal (CEP) al número 40199. Desde ese momento, las alertas llegan automáticamente.

¿Cómo saber tu código postal? Se puede consultar al hotel o al propietario del alojamiento. También se puede utilizar Google Maps o buscar en el sitio oficial de “Correios”.

Alerta automática al celular

El segundo sistema utiliza tecnología Cell Broadcast y no requiere registro ni descarga de aplicaciones. Envía notificaciones directamente a los teléfonos conectados a redes 4G o 5G en zonas de riesgo.

La alerta aparece como una ventana emergente en la pantalla, incluso sobre otras aplicaciones, y además emite una señal sonora especial.

Este sistema se activa únicamente en situaciones de riesgo alto o extremo.

Dos niveles de alerta

Las notificaciones oficiales se dividen en:

Alerta severa : situación de muy alto riesgo. Se solicita seguir estrictamente las recomendaciones.

Alerta extrema: riesgo inminente para la vida. La recomendación es abandonar el área inmediatamente.

Por qué a veces no llegan las alertas

Las autoridades explican que existen motivos por los que una persona puede no recibir el aviso:

No estar dentro de la zona afectada (el sistema es georreferenciado).

Tener desactivadas las notificaciones de emergencia en el celular.

Por eso, antes de viajar, es clave verificar la configuración del dispositivo.

Cómo activar las alertas en tu celular

En iPhone (iOS): Configuración → Notificaciones → bajar hasta el final y activar:

Alerta grave

Alerta de prueba

Alerta de prueba técnica

En Android: Configuración → Notificaciones → Configuración avanzada → Alerta de emergencia inalámbrica → activar:

Alerta grave

Alerta de prueba

Con estas opciones activadas, el teléfono podrá recibir notificaciones oficiales en tiempo real.

Recomendación extra y contactos útiles

Además de las alertas en el celular, la Defensa Civil recomienda seguir los canales oficiales del Gobierno de Santa Catarina y de Defensa Civil en redes sociales, donde publican avisos actualizados sobre el clima y emergencias.

Si viajás a Brasil y necesitás asistencia consular, podés contactar al consulado más cercano, que es el de Curitiba, a través de los siguientes contactos: