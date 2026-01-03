Mitic adjudicó G. 8.000 millones a itti en jugosa licitación de software

A finales de noviembre pasado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), a cargo del ministro Gustavo Villate, concretó un millonario contrato por un monto máximo de G. 8.000.045.122 a favor de itti Saeca, empresa vinculada a exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña.

El monto total del llamado, sumando los otros cuatro contratos adjudicados, asciende a G. 32.000.180.488, con ejecución proyectada hasta 2028.

La adjudicación, realizada bajo la modalidad denominada “Selección Basada en Presupuesto Fijo”, otorgó a la compañía afín a Peña el control del Lote 1 del llamado denominado “Software Factory para OEE en Lotes Grandes”.

Este nuevo contrato refuerza el posicionamiento de itti Saeca como una de las proveedoras “mimadas” del actual Gobierno, sumándose a una lista de licitaciones que el conglomerado ha logrado capturar recientemente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La “fábrica de software”

El objetivo del llamado, con ID 466739 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), es el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos para diversos organismos y entes del Estado, con el fin de masificar el gobierno electrónico. El proyecto cuenta con financiamiento externo a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del proyecto “Agenda Digital”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pliego estableció un costo de G. 280.418 por hora de desarrollo, buscando distribuir un total de 114.116 horas/hombre entre cuatro lotes adjudicados a empresas que superaron el puntaje técnico mínimo de 60 puntos.

En la evaluación técnica, itti Saeca obtuvo el puntaje más alto entre ocho oferentes, alcanzando 93,85 puntos, lo que le permitió asegurar el primer lote de los cuatro disponibles.

Las firmas beneficiadas, además de itti Saeca (Lote 1), fueron Excelsis SA (Lote 2), Konecta SA (anteriormente presentada en un consocio con itti) (Lote 3) y Roshka SA (Lote 4).

Los requerimientos técnicos para calificar se dividieron en tres pilares: metodología de trabajo (10 puntos), capacidad de retención de personal (30 puntos) y calificaciones de Expertos Clave (60 puntos).

Cuestionamientos fuertes

Durante el llamado, varias empresas hicieron consultas y quejas ante la DNCP, argumentando que los criterios no se ajustaban a principios de igualdad y libre competencia.

Los interesados advirtieron que este sistema de puntuación favorecía de manera injusta a las empresas con nóminas masivas al otorgar puntaje únicamente a los primeros cuatro puestos, dejando al resto de los participantes en una desventaja matemática crítica independientemente de su idoneidad técnica.

El punto más cuestionado fue el de retención, atendiendo a que se calculaba mediante la multiplicación de la cantidad de empleados activos por el promedio de antigüedad en años.

En este aspecto, itti obtuvo el puntaje máximo (30 puntos) con un cálculo de 1.582,08 (1.648 empleados con 0,96 años de antigüedad promedio), seguida por Excelsis (25 puntos) con 692,90 (130 empleados con 5,33 años de antigüedad). Roshka y Konecta siguieron en la lista con 20 y 15 puntos, respectivamente.

Exponencial crecimiento

En solo dos años del gobierno de Peña, las firmas tecnológicas del Grupo Vázquez y afines (itti Saeca, Technoma Saeca e IDL SA), recibieron contratos por casi US$ 30 millones. itti , donde Peña admitió tener bonos por G. 350 millones al asumir, ya facturó cerca de US$ 3,9 millones.

La empresa fue adjudicada para montar la web de Che Róga Porã, el Home Banking del Banco Nacional de Fomento (BNF), entre otras licitaciones.

Ministro defiende llamado

El ministro Villate defendió la inclusión del criterio de retención de personal, argumentando que este factor es fundamental para medir la capacidad y calidad de una empresa, ya que garantiza la continuidad técnica y evita que los proyectos deban reiniciarse constantemente por la rotación de empleados. Sin embargo, reconoció que es la primera vez que implementan este criterio.

Asimismo, subrayó que el proceso contó con un “triple control” y el filtro de “no objeción” del BID. Sobre las firmas seleccionadas, afirmó que se trata de empresas de alto renombre y rechazó cualquier señalamiento de direccionamiento.

Villate agregó que aún no se realizó ningún pago y que los contratos fueron remitidos al BID para su “no objeción”.