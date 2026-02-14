San Bernardino: denuncian invasión de terrenos e inacción del municipio

La polémica se profundizó cuando el concejal Tito Vidal Amarilla (PLRA), que integra el bloque afín al intendente colorado Emigdio Ruiz Díaz, comentó en el grupo de WhatsApp de la Junta Municipal que “por fin los invasores de un terreno municipal tendrán un lugar para vivir con su familia”, generando críticas entre vecinos y autoridades locales.

Ya hubo otra denuncia

El 11 de febrero, propietarios y residentes de siete urbanizaciones también reclamaron lo mismo enviaron una nota conjunta a los intendentes de San Bernardino y Ypacaraí, denunciando asentamientos irregulares en un predio ubicado frente al acceso a Casa Blanca, que limita ambas ciudades.

Los vecinos expresaron que los asentamientos “generan una creciente preocupación en materia de seguridad” y exigen una solución definitiva, ya que el terreno ya cuenta con servicios básicos pese a ser ilegal.

A pesar de las denuncias formales, el intendente Emigdio Ruiz Díaz no tomó medidas al respecto y tampoco respondió a los llamados de este medio para conocer su versión, lo que aumenta la preocupación de la comunidad por la inseguridad y el desorden urbano en la zona.

Este medio intentó comunicarse con el intendente municipal de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz, para conocer su postura, pero no se obtuvo respuesta. Asimismo, se intentó contactar con el concejal Tito Vidal Amarilla, quien tampoco atendió las llamadas.

