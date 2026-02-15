Intensifican búsqueda de Tobías en el arroyo Tayazuapé tras hallazgo de su quepis

La prenda de Tobías Suárez fue localizada en una zona de difícil acceso del cauce hídrico, lo que lleva a las autoridades a concentrar los esfuerzos en puntos específicos. El operativo actual cuenta con un despliegue masivo que incluye unos 500 efectivos de las Fuerzas Militares y bomberos.

Indican que bomberos voluntarios, agentes de la Policía Nacional y la Prefectura Naval trabajan en conjunto utilizando canes rastreadores.

Los rastrillajes se extienden desde el barrio Tayazuapé en San Lorenzo hasta la desembocadura en el arroyo Aratirí, abarcando un radio de unos nueve kilómetros.

Antecedentes del caso

Tobías desapareció el viernes 13 de febrero durante una intensa tormenta que descargó más de 50 milímetros de agua en pocas horas.

Cámaras de seguridad captaron los últimos momentos del niño, que vestía una remera celeste, short oscuro y el mencionado quepis verde, mientras intentaba resguardarse de la lluvia antes de ser succionado por un ducto de desagüe pluvial en construcción.

La familia del menor denunció la falta de señalización y medidas de seguridad en la obra municipal donde ocurrió el incidente.