Sigue búsqueda de Tobías, a 48 horas de su desaparición en San Lorenzo

Las fuertes lluvias que se registraron el viernes 13 de febrero pasado ocasionaron fuertes raudales a lo largo de distintas ciudades del país y, en San Lorenzo, el niño Tobías Suárez fue arrastrado p:or la fuerte corriente durante la mañana de ese día, cerca de las 8:30.

Bomberos, militares y agentes de la Policía Nacional forman parte de una intensa búsqueda que se reanudó desde las 8:30 de hoy, aunque hasta ahora no hay resultados exitosos.

La hipótesis es que el niño fue arrastrado por un raudal producido por las fuertes lluvias ayer y habría caído al cauce del arroyo Tayazuapé. Su padre, Reinaldo, había manifestado que necesita el cuerpo de su hijo para una “digna despedida”.

Concejales citan al intendente

Tras el caso, los concejales municipales de San Lorenzo, por su parte, se convocaron a una sesión extraordinaria, en la que resolvieron citar al intendente Felipe Salomón (ANR y busca ser reelecto), a fin de que brinde explicaciones sobre la ejecución del proyecto y los controles de seguridad implementados en el sector donde ocurrió el hecho.

