15 de febrero de 2026 - 12:48

Mitic restablece servicios tras “incidencia técnica” en su data center

documentos digitales Portal Paraguay
Imagen ilustrativa: documentos digitales disponibles vía la plataforma Portal Paraguay. Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) confirmó este domingo el restablecimiento completo de todos los servicios afectados desde ayer por un problema técnico en su data center. El inconveniente había afectado a varios servicios gubernamentales.

Por ABC Color

Ayer, sábado, el Mitic emitió un comunicado para alertar sobre una “incidencia técnica” que afectaba temporalmente varios servicios alojados en su Data Center y, según el reporte, su equipo especializado inició tareas de recuperación para restaurar los sistemas en el menor tiempo posible.

Entre los servicios impactados se encontraban la Nube Py, el Portal Paraguay –necesario para acceder a documentos digitales–, el Sistema de Intercambio de Información y también otros no especificados por la cartera estatal.

Por la interrupción se pudieron generar inconvenientes, como demoras en trámites o procesos, para los usuarios o algunas entidades que utilizan estos servicios.

Servicios restablecidos

Para la mañana de este domingo el ministerio anunció vía redes sociales que “todos los sitios han sido restablecidos”, es decir, deberían ya funcionar sin interrupciones.

