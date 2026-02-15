Mitic restablece servicios tras “incidencia técnica” en su data center

Ayer, sábado, el Mitic emitió un comunicado para alertar sobre una “incidencia técnica” que afectaba temporalmente varios servicios alojados en su Data Center y, según el reporte, su equipo especializado inició tareas de recuperación para restaurar los sistemas en el menor tiempo posible.

Entre los servicios impactados se encontraban la Nube Py, el Portal Paraguay –necesario para acceder a documentos digitales–, el Sistema de Intercambio de Información y también otros no especificados por la cartera estatal.

Por la interrupción se pudieron generar inconvenientes, como demoras en trámites o procesos, para los usuarios o algunas entidades que utilizan estos servicios.

Servicios restablecidos

Para la mañana de este domingo el ministerio anunció vía redes sociales que “todos los sitios han sido restablecidos”, es decir, deberían ya funcionar sin interrupciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Mitic adjudicó G. 8.000 millones a itti en jugosa licitación de software