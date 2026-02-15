Sindicato advierte sobre renuncia masiva de médicos en IPS

Según la titular de Sinamed, Rossana González, dentro del IPS se esperan atenciones a pacientes en nueve minutos y esto genera una “sobrecarga de pacientes” a los especialistas.

Al respecto, sostuvo que una primera consulta debería tener un “interrogatorio” con una duración aproximada de 30 minutos y una segunda consulta debería llevar unos 15 minutos, aunque estos tiempos serían imposibles de cumplir ante la altísima demanda.

“La persona no entiende que están renunciando porque hay una sobrecarga de pacientes. Fichan 30 pacientes, tenés nueve minutos y está cronometrado; nueve minutos entre un paciente y otro. El sistema te está obligando que la consulta sea rápida”, explicó.

Asimismo, detalló que la atención se complica aún más en casos donde se debe examinar al paciente sin ropa, pero al estar contrarreloj, “se cree en lo que el paciente está diciendo” y por esto “es incorrecta la forma en la que se está trabajando”.

Formación de especialistas

Otra irregularidad que apuntó González es la falta de oportunidades para especializarse dentro de la medicina, una situación que se registraría en todo el país.

“El problema no es solo IPS, es a nivel país. Todos tendrían que tener la oportunidad de posgrado; las universidades, el Gobierno, la Aneaes, el Cones, este año van a ofertar solo un lugar para cirugía pedriátrica para Conarem. De los nuevos grandes hospitales se derivan pacientes de 10, 12 años con apendicitis. ¿Cuántos médicos se forman y no se les contrata?“, declaró en la 1020 AM.

