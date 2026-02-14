En hospitales de IPS, pacientes deben comprar hasta el alcohol rectificado

La crítica situación que viven los asegurados en los centros médicos del Instituto de Previsión Social (IPS) pareciera agudizarse incluso más, ante la indolencia del presidente del ente, Jorge Brítez, los consejeros y los gerentes, que esta semana pidieron tiempo y paciencia para proveer de medicamentos que hace meses faltan en las farmacias, y mejorar las condiciones de los equipos biomédicos y la infraestructura de los hospitales.

Pero lejos de las promesas, como la regularización en la provisión de medicamentos e insumos dentro de 6 a 8 semanas, está la dura realidad de cientos de pacientes internados hoy en el Hospital Central y otros servicios del IPS, que urgen medicinas que no hay y que tampoco tienen recursos económicos para comprarlos.

En esta situación estaba Mirna Rojas, paciente cardiaca, a principios de este mes, cuando urgía un cateterismo, pero no había insumos médicos para la cirugía. La familia había recurrido a la Justicia, pero incluso con la orden judicial a su favor, IPS no proveyó lo necesario. Los materiales se consiguieron finalmente en la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).

Lea más: Documentos internos del IPS echan por tierra argumentación para sobreprecio

Ahora, internada aún en el Hospital Central, Mirna deberá ser sometida a otra cirugía cardiaca. Para eso, la familia recibió este viernes otra lista de insumos que debe conseguir porque, una vez más, no tiene IPS, detalló su marido, Carlos Torres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Hay gente que no puede esperar, hay gente que se muere”

“Siempre es así, están pidiendo cosas a todo el mundo, tienen impresa la lista (de insumos que no hay) y también la de proveedores; ellos se recuestan en los familiares de los pacientes para que tramiten y consigan en otro lado”, señaló Torres. “Hay gente que no puede esperar, hay gente que se muere”, aseveró, refiriéndose al pedido de paciencia y de tiempo, realizado por Jorge Brítez el jueves, un día antes que le entregaran a él, la lista de insumos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La lista de insumos sin existencia, que un día después de las promesas de mejoras en IPS, pidieron a la familia de Mirna, contiene: Extensor de vías venosas, Cera para hueso, Protamina, Sutura de algodón sin aguja, Sistema de drenaje de 2.000 ml, Cánula de aspiración, Cánula nasal para adultos y Alcohol rectificado de 1.000 ml. También se pide un kit de catéter de vía arterial y cinta adhesiva quirúrgica, entre otros.

Lea más: Desidia criminal: la Justicia ordenó salvarla, pero IPS le dio la espalda

Torres contó que insistirá con trámites en Diben y fundaciones en un intento por conseguir los insumos. Como plan alternativo, analizan una hamburgueseada para recaudar fondos, como también hacen otros asegurados que deben enfrentar largos tratamientos o cirugías, por falta de insumos en IPS.

Suman fallecidos entre precaria atención

Al fallecimiento de Braulio Vázquez, quien internado en el Hospital Central esperaba un cateterismo que no se hizo porque los equipos biológicos no estaban disponibles, se sumaron esta semana dos decesos en centros médicos del IPS, que familiares denuncian que se dieron en medio de precariedades en la atención y explicaciones poco claras de parte de los profesionales médicos.

Magdalena Barboza, joven periodista de Telefuturo, falleció este viernes, en una UTI del Hospital Central. Sus familiares denunciaron a ese medio que ella fue internada para una cirugía cardiaca para la cual les pidieron varios insumos, incluido alcohol.

Lea más: En plena crisis del IPS, Peña evita responder sobre continuidad de su presidente

El diagnóstico, afirmaron los familiares, fue cambiando, y de un coágulo pasó un mixoma, a varios tumores y luego, a una infección en la sangre. Además indicaron que debieron gastar unos G. 1.500.000 por día durante la internación y que en el centro médico es todo muy precario, incluso sin agua ni sanitarios en condiciones.

En el Hospital Ingavi, entretanto, el viernes falleció en Urgencias, Paulina López, de 97 años. La familia denunció que ella debía ser intubada, pero no lo hicieron porque no había cama disponible en UTI Geriátrica.