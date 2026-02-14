Documentos internos del IPS echan por tierra argumentación para sobreprecio

El Instituto de Previsión Social (IPS) argumentó el jueves último que los sobreprecios de hasta el 90% en la licitación para el servicio de lavado con provisión de sábanas eran por el traslado que harán las empresas adjudicadas, desde sus locales hasta los siete hospitales de la previsional para cumplir el contrato por un monto máximo de G. 160.000 millones (US$ 23 millones). Sin embargo, documentos internos de la institución revelan que la “logística” no figura como un gasto extra.

En el dictamen N° 62/2025 del 12 de agosto de 2025 del Departamento de Análisis y Verificación de Precios del IPS, por ejemplo, utilizaron los valores adjudicados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en la licitación idéntica a la previsional. Dicho análisis firmado por las funcionarias Laura Guggiari, del Área de Análisis de Precios, y Alicia Rocholl, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), muestra que los montos de la cartera sanitaria fueron usados junto con los presupuestos de las empresas: Ao Potî SA (Diego Daud), Dysa Healthcare y Lavatt SA (las dos últimas vinculadas a Juan Carlos Pettengill) para fijar el precio referencial del IPS.

Lo contradictorio es que ese valor donde supuestamente no está incluida la logística permitió obtener un valor final –que según el gerente de Salud del IPS, Derlis León– ya lo contempla. Esta maniobra se hizo sin que exista una salvedad técnica que explique los escandalosos incrementos, pese a que el análisis se hizo a fin de dar transparencia al proceso de comparación de los precios referenciales y dando cumplimento a lo establecido en la resolución DNCP 454/2024 “por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la Ley 7021/22”.

Sin rastros en PBC

Otro documento que contradice al mismo IPS es su Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Entre las páginas 33 y 42, donde se detallan los suministros requeridos no aparece como un punto específico el pago por el traslado de los insumos.

El IPS se limitó en los tres lotes a citar el servicio de lavandería con provisión de sábanas, con las especificaciones para tres tipos, además de los equipos con los que debe contar la contratista en su centro de lavado para el cumplimiento del millonario contrato.

Si bien el pliego del IPS confirma que el centro de lavado operará en el local de la empresa adjudicada (a diferencia del modelo del MSP que debe estar en los hospitales), en ninguna sección de la documentación se especifica un costo adicional por esta variante en la prestación del servicio.

La cartera sanitaria firmó dos contratos por un monto máximo de G. 98.300 millones (alrededor de US$ 14,5 millones), mientras que la previsión pagará G. 160.000 millones (US$ 23 millones). En ambos casos las adjudicadas fueron el Consorcio Dylav –integrado por las empresas Dysa Healthcare SA y Lavatt SA y en donde el principal accionista es Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Alberto Pettengill– y el Consorcio Industrias Médicas, cuyos miembros son las firmas Ao Potî SA e Industrias Médicas del Paraguay SA y el representante legal es Diego Marcelo Daud Orué.

Consejeros aprobaron

Todos estos documentos pasaron para el estudio del Consejo de Administración del IPS, presidido por Jorge Brítez, quien votó por la aprobación en todas las ocasiones junto a Gustavo González (representante del MSP), José Jara (de jubilados) y Víctor Insfrán (de trabajadores). El proceso actualmente está en etapa de firma de contrato, pero aún no fue ejecutado, según dijo el gerente de Salud de la previsional, Derlis León.