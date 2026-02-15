Video: grave accidente de tránsito sobre la avenida Mariscal López

Bomberos voluntarios informan, este domingo, que se produjo un accidente de tránsito en las inmediaciones de Curva de la Muerte, a unas cuatro cuadras de la avenida Santa Teresa. El reporte señala que cuatro personas se encuentran heridas y una sigue atrapada.

Los primeros datos indican que tres vehículos estarían involucrados: dos camionetas y un auto.

El tránsito se encuentra interrumpido en la zona y guiado por policías municipales de tránsito y agentes de la Policía Nacional.

Los bomberos trabajan para sacar a la persona que quedó atrapada en el habitáculo de unos de los vehículos involucrados en el aparatoso accidente.

Los testigos comentan que un motociclista habría sido el causante del percance.

Uno de los involucrados, Santiago González, quien salió ileso, manifiesta que uno de los vehículos realizó una maniobra brusca al intentar desviar a una motocicleta y pasó al otro lado de la avenida.

Por su parte, la Policía indica que la camioneta de la marca Kia estaba al mando de una mujer, que al evitar arrollar a un motociclista, cruzó sobre el paseo central y se dio el múltiple choque.

Cuatro personas fueron derivadas al Hospital de Trauma.