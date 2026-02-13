Accidente de paraguayos en Brasil: ¿qué sabe hasta ahora el consulado en Curitiba?

En horas de la noche de ayer jueves, un minibús que transportaba a 23 ciudadanos paraguayos en Brasil volcó en la ruta BR-277, cerca del municipio de Iratí, en el estado de Paraná.

Datos preliminares indicaban que una mujer falleció y otras cinco personas sufrieron heridas de gravedad. Las identidades de los involucrados aún no han sido reveladas al público.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, María Amarilla, cónsul general de Paraguay en la ciudad de Curitiba – ubicada a 150 kilómetros de Iratí - comentó que algunos de los paraguayos lesionados fueron hospitalizados en distintos centros asistenciales.

Aún no se reveló identidad de fallecida

Amarilla admitió que el consulado aún no tiene información precisa sobre el número de paraguayos afectados y el estado de salud en que se encuentran, pero afirmó que la sede diplomática está en contacto con los hospitales a los que fueron trasladados los heridos para asegurar que reciban la mejor atención posible.

El consulado tampoco ha recibido una comunicación oficial sobre la identidad de la persona fallecida.

La agencia de viajes Arles Tour, responsable del minibús accidentado, emitió hoy un comunicado afirmando que gestionará el retorno a Paraguay de las personas involucradas en el accidente que no hayan sufrido lesiones de gravedad.